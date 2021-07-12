Джонсон: «Фёдор — лишь очередное препятствие на пути к моей цели»

Соперник Фёдора Емельяненко на турнире Bellator, который пройдёт в Москве 23 октября, Тони Джонсон на специальной пресс-конференции поделился своими ожиданиями от боя и рассказал, как его приняли в России.

Первые две недели я не мог прийти в себя от новости, что я дерусь с Фёдором, но потом успокоился и осознал, что это лишь очередной бой у меня на пути к моей цели. В случае победы я или Виталий Минаков будем претендовать на статус следующего претендента на титул после того, как Райан Бейдер проведёт бой с Валентином Молдавским. Я намерен победить Фёдора и продолжить гонку за поясом, — рассказал Джонсон.

Кроме того, боец отметил, что ему не привыкать выступать на чужбине, так как он уже дрался с бразильцем в Бразилии. Он признался, что в России в первый день его приняли хорошо, а таксист, подвозивший из аэропорта, попросил с ним сфотографироваться.

Как сообщалось ранее, российский боец ММА Фёдор Емельяненко заявил, что предстоящий 23 октября в Москве бой с американцем Тимоти Джонсоном может стать последним в его карьере либо он проведёт ещё один положенный по контракту поединок.