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Единоборства

Два лучших тяжеловеса мира могут встретиться в марте

08:04, 22 декабря 2020 169
Стипе Миочич Стипе Миочич Фото: Hans Gutknecht/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Ultimate Fighting Championship (UFC) собирается провести титульный бой в тяжёлом весе между американцем Стипе Миочичем и французом Франсисом Нганну в марте 2021 года, а победитель их боя должен будет встретиться с Джоном Джонсом.

Представители UFC недавно встречались со Стипе Миочичем, чтобы обсудить этот титульный бой, однако пока ещё ничего не решено. Кроме того, UFC хочет, чтобы победитель этого боя летом защищал титул в бою с Джоном Джонсом. С учётом того, что Миочич в среднем проводит один бой в год, а Нганну дерётся 39 секунд, это будет долгожданный для всех план, — заявил обозреватель ESPN Ариэль Хельвани.

Как писал NEWS.ru, непобеждённый российский боксёр второго среднего веса Евгений Шведенко победил по очкам соотечественника Артура Осипова и стал чемпионом WBC International во втором среднем весе.

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