Друг семьи Нурмагомедовых заявил, что Хабиб ведёт «большую игру»

https://static.news.ru/photo/363bf4d0-58ce-11eb-b2a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комментатор и друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов заявил, что поклонникам Хабиба не следует ждать его возвращения в «клетку».

За Хабиба такие силы впряглись, что бой даже в 100 миллионов не является целью. Там другой уровень. В ход пошли интересы России. Не радуйтесь, возвращения Хабиба не будет. Уж слишком строго Нурмагомедов относится к себе и своим словам, — отметил Рабаданов, слова которого приводит Championat.com.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о возможности реванша с российским непобеждённым чемпионом Хабибом Нурмагомедовым. Конор уже далеко не в первый раз попытался унизить оппонента.