Друг Хабиба, «копия» Фёдора и дважды чемпион: Даниэль Кормье уходит вовремя

После поражения 16 августа от Стипе Миочича в третьем и решающем поединке их противостояния Даниэль Кормье решил закончить карьеру. Выдающийся боец, чей путь был отмечен многими яркими моментами, делает это вовремя, без чувства недосказанности и без горечи, что некогда великий спортсмен становится лёгкой добычей молодых коллег, как это происходит со многими легендами прошлого. NEWS.ru вспоминает главные карьерные и жизненные вехи одного из ярчайших бойцов современности.

Семейные трагедии

Многие любители ММА помнят слёзы Даниэля Кормье после поражения от Джона Джонса на турнире UFC 214. Недоброжелатели до сих пор зовут его плаксой, при этом не понимая, через что прошлось пройти уроженцу франкоговорящего штата Луизиана. Эти события навсегда изменили его психику и отношение к окружающему миру.

Когда Даниэлю было семь лет, его отца застрелили в День благодарения. Сделал это папа его второй жены, оставив троих детей без второго родителя. Воспитывал парня отчим Перси Бенуа, но и его жизнь оборвалась трагически. В 2019 году он умер от рака вскоре после поражения Кормье во втором бою со Стипе Миочичем.

Сегодня я потерял своего отца из-за рака. Он был самым храбрым, сильным, работящим и заботливым человеком, которого я знал. Все самые значимые уроки жизни преподал мне именно он. Если мы оставляем после себя некое наследие, то мой отец запомнится всем как любящий отец, муж и всеобщий друг, — писал Кормье на своей странице в Instagram.

В 2003 году, когда Даниэль был подающим надежду борцом вольного стиля, он потерял свою первую дочь. 18-колёсная огромная фура протаранила машину его друга, в котором годовалая девочка находилась в детском кресле. Даниэль снова плакал навзрыд, а память о погибшей дочке сопровождала все его победы и поражения на борцовском ковре и в клетке для ММА.

Когда мою руку поднимают после победы, я обнимаю свою невесту и детей. А затем я показываю на небеса. Даже после всего этого я знаю, что моя маленькая девочка смотрит. Всегда, — вспоминал Кормье.

Коренастый американец

Занимаясь вольной борьбой, Даниэль имел все предпосылки, чтобы добиться успехов в этом виде спорта. Он не раз становился призёром чемпионата США, а в 2004 году на Играх в Афинах остановился в шаге от пьедестала, уступив в полуфинале российскому чемпиону Хаджимурату Гацалову. В следующем цикле Кормье был только сильнее. За год до Игр он стал призёром чемпионата мира и в Пекине имел все шансы на завоевание олимпийских медалей. Однако травма помешала сбыться мечтам капитана сборной США и вынудила его в дальнейшем сменить специальность.

Российским любителям борьбы Кормье известен благодаря легендарной схватке с Шамилем Гитиновым на турнире имени Али Алиева в Дагестане. Колоритный комментатор Рамазан Рабаданов комментировал этот поединок, который едва не перерос в бой без правил. После столкновения Кормье пробил два акцентированных апперкота по российскому бойцу, из-за чего схватку пришлось остановить.

Вот, смотрите, выходит коренастый американец, какой-то боевик выходит <...> Это что? Тайсон, что ли, — возмущался в репортаже Рабаданов после ударов Кормье.

Жёсткие апперкоты из клинча Кормье вскоре применял вполне легально на турнирах по ММА. Крепкие руки позволяли ему отправлять в нокаут более крупных соперников, а старт карьеры в 30 лет никак не помешал его наследию как одного из лучших тяжеловесов мира.

Чёрный Фёдор

После нескольких боёв в местечковых организациях Кормье подписал контракт со Strikeforce, которая тогда считалась главным конкурентом UFC и располагала сопоставимым по силе ростером тяжеловесов. Первое серьёзное испытание в качестве резервного участника Гран-при тяжеловесов он прошёл против Джеффа Монсона и в трёх раундах побил легендарного, но ещё не вышедшего в тираж экс-претендента на титул чемпиона UFC.

После ухода Алистара Оверима Кормье стал полноценным участником Гран-при и вышел на бой с Антониу Силвой, который только что уничтожил Фёдора Емельяненко и купался в лучах славы. Значительно уступающий сопернику в росте, Кормье сначала потряс гигантского Бигфута, а затем и брутально его нокаутировал. В тот момент фанаты говорили, что именно так должен был действовать со своим соперником Емельяненко, если бы находился в своей лучшей форме. Кормье, который, как и российский чемпион, выделялся невысоким ростом и округлым животом, получил неофициальное прозвище Чёрный Фёдор.

Даниэль Кормье Jason Silva/Global Look Press via ZUMA Press

Вскоре он с блеском его оправдал, деклассировав в финале Гран-при топового борца Джоша Барнетта. Убийца с лицом ребёнка ещё никогда в бою по ММА не вытирал канвас пятой точкой на протяжении всех 25 минут, как это было в поединке с Даниэлем Кормье. В UFC Ди-Си пришёл с огромной беспроигрышной серией, статусом топового тяжеловеса и с ходу продолжил бить сильнейших Фрэнка Мира, Роя Нельсона и Дэна Хендерсона.

Два титула и наследие

Криптонитом для Кормье стал многолетний доминирующий чемпион в полутяжёлом весе, куда он ушёл, чтобы не встречаться с другом Каином Веласкесом, Джон Джонс. Самый талантливый боец ММА в истории в пятираундовом упорном поединке перебил Кормье, а затем и нокаутировал в реванше, но тот исход признали недействительным, так как Джонс уже не в первый раз провалил допинг-тест. То, что его гений соседствовал со злодейством и он неоднократно нарушал антидопинговые правила и законы США, садясь за руль под действием различных веществ, дало ещё один шанс Кормье, которым он и воспользовался.

В мае 2015 года он завоевал вакантный титул, задушив Энтони Джонсона, а потом трижды его защитил. Третий бой с Джонсом так и остался мечтой, так как Кормье пошёл за поясом в тяжёлом весе и, как и другой борец, также поздно начавший свою карьеру в ММА, Рэнди Кутюр, стал обладателем чемпионского титула в двух самых престижных весовых категориях. В июле 2018 года 39-летний боец нокаутировал в первом раунде Стипе Миочича и забрал пояс, который потом успешно защитил от Деррика Льюиса. После двух поражений подряд от Миочича в реванше Кормье вряд ли получит титульный бой в ближайшее время, а его физическое состояние с годами не становится лучше, а потому повесить перчатки на гвоздь — хорошее решение в этой ситуации.

Впрочем, не исключено, что боец по имени Даниэль Кормье ещё проявит себя в октагоне. Девятилетний сын чемпиона Даниэль-младший уже тренирует борьбу в лагере АКА, а сейчас у отца будет достаточно времени, чтобы плотно заняться развитием его навыков. Сын Кутюра Райан не смог надолго задержаться в UFC и остался середняком, а новое поколение клана Грейси явно не дотягивает до пионеров ММА Ройса и Риксона, но, может, у сына Даниэля есть шанс на успех.