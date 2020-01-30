Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд в эксклюзивном интервью NEWS.ru оценил расклад сил в бою Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера и рассказал о карьерных перспективах ведущих российских боксёров Артура Бетербиева, Дмитрия Бивола, Сергея Ковалёва и Александр Поветкина.

— Что вы ждёте от реванша Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера? Насколько он будет отличаться от их первого боя?

— Если смотреть на статистику и учитывать, с кем эти боксёры провели бои в последнее время и тот фактор, что Уайлдер — чемпион мира, я бы отдал предпочтение ему. Он должен проявить себя более убедительно во втором бое. Жесточайший нокаут кубинца Луиса Ортиса показал, какой невероятной мощью он обладает. Думаю, что Уайлдер — фаворит, который не даст Фьюри дразнить себя и делать из себя дурака. Американец будет сконцентрирован и действовать не так размашисто. Мы видели, как здорово Фьюри защищался в первом бое, где Уайлдер промазал более чем 80% своих ударов, но сейчас он будет действовать убедительнее.

— До этого боя ведущие тяжеловесы встречались с другими соперниками. Стоит ли ожидать продолжение объединения поясов и встречи победителя этого поединка с Энтони Джошуа?

— К этому всё идёт. Джошуа говорит об этом второй год. Вопрос в условиях. В таких поединках многое значит финансовая история. Думаю, что в 2021-2022 годах мы должны увидеть бой Джошуа — Уайлдер или Джошуа — Фьюри, а лучше бы увидеть этот бой в конце этого года.

— Вы видите в разборках этих крупных парней место для Александра Усика, который уже дебютировал в тяжёлом весе?

— Я видел этот бой Александра Усика с хорошим середняком. Саша выглядел уверенно, но после ярких побед в первом тяжёлом весе было чувство, что он присматривался к новой для себя категории. Что-то у него не получалось. Думаю, мы можем увидеть его в этих больших боях, потому что Саша амбициозный парень, верит в себя, и у него действительно есть шансы. Как боксёр он мне очень нравится и намного техничнее Уайлдера, Джошуа и Фьюри. Но остаются вопросы габаритов и силы удара. По интеллекту, технике и качеству бокса он готов конкурировать с лучшими в тяжёлом весе. До конца непонятно, как он будет справляться с большими и тяжёлыми ребятами. Тайсон Фьюри — это боксёр совсем другой категории, но Саша уже является претендентом на большие бои в тяжёлом дивизионе, потому что занимает первые строчки рейтингов.

— Александр Поветкин намерен провести бой с Диллианом Уайтом вместо реванша с Майклом Хантером. Этот бой даст ему возможность в перспективе оспорить титул?

— Уайт сейчас на подъёме, хорошо заявил о себе. Мне не очень понравилось, как он выглядел в последнем бою в Саудовской Аравии с Мариушем Вахом. Мне показалось, у него был лишний вес и в целом он себя не проявил. Саша любит разбивать бетонные стены, то есть таких боксёров, которые стоят и принимают на себя удары. Но при этом он не любит боксёров, которые вяжут или хорошо двигаются. С такими же как Уайт он любит и умеет справляться. В целом это будет хороший, абсолютно конкурентный бой, победа в котором подвинет Поветкина к бою за титул чемпиона мира.

grigory_drozd/instagram.com

— А это и остаётся его главной целью в боксе?

— Конечно. Желание у Саши сохраняется до сих пор. Есть силы и здоровье, хотя в этом году ему будет 41 год. Дай бог, если он ещё раз получит шанс стать чемпионом мира.

— После болезненного поражения от Канело Альвареса Сергей Ковалёв взял паузу, но сейчас, судя по всему, намерен вернуться на ринг. Вы видите у него перспективы для завоевания чемпионского пояса в четвёртый раз?

— По возрасту Сергей Ковалёв ещё не старый боец. Он не в 45 лет возвращается. Он всё ещё в обойме и, если захочет, ещё может стать чемпионом. Проблема в том, что за свою карьеру он прошёл через очень жёсткие бои и поистратил силы и здоровье. По физиологии он прошёл свой пик, и в самой лучшей форме мы его видели. Теперь при правильной работе он способен поддерживать высокий уровень, но резкого прорыва вверх от него ждать уже не приходится.

— Артур Бетербиев должен был провести бой в Китае с Мэн Фаньлуном, однако в разгар коронавируса вряд ли санкционируют поединок. Нужен ли ему этот обязательный претендент или лучше добиваться объединения поясов с Дмитрием Биволом?

— Он — чемпион мира по двум версиям, поэтому ему можно дать право провести первую свободную защиту в спокойной зоне, а дальше уже смотреть. Артуру тоже не 20 лет, поэтому при возможности есть смысл объединять пояса. Сейчас в полутяжёлом все он приковал к себе внимание всех поклонников бокса. Никто не ожидал, что бой с Александром Гвоздиком сложится именно так. Понятно, что победить мог каждый из них, но уж очень впечатляюще выглядел Артур. Что касается его защиты, то её можно провести в Америке или России, необязательно в Китае. Федерация бокса России готова организовать такой турнир.

— Вам не кажется, что последние соперники Бивола тормозят его рост?

— Мне бы хотелось видеть его активным боксёром, а пока есть небольшая пауза, расстановка сил. Этим ребятам, Биволу и Бетербиеву, нужно боксировать.