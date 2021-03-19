Девушка-боец упала в обморок на взвешивании перед боем в UFC

Юлия Столяренко, боец UFC из Литвы, упала в обморок на взвешивании. Видео было опубликовано на странице Игоря Лазорина (Igorkakdela_official) в Instagram.
Это случилось перед её боем на турнире UFC Vegas 22 с американкой Джулией Авилой.
После падения в обморок Столяренко получила медицинскую помощь, её привели в чувство, но поединок был отменён.
На счету 27-летней спортсменки девять побед при пяти поражениях.
Ранее в пятницу Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, писал NEWS.ru. Конор Макгрегор это прокомментировал с юмором.