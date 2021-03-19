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Девушка-боец упала в обморок на взвешивании перед боем в UFC

22:47, 19 марта 2021 24
Фото: Кадр из видео/igorkakdela_official/instagam.com

Юлия Столяренко, боец UFC из Литвы, упала в обморок на взвешивании. Видео было опубликовано на странице Игоря Лазорина (Igorkakdela_official) в Instagram.

Это случилось перед её боем на турнире UFC Vegas 22 с американкой Джулией Авилой.

После падения в обморок Столяренко получила медицинскую помощь, её привели в чувство, но поединок был отменён.

На счету 27-летней спортсменки девять побед при пяти поражениях.

Ранее в пятницу Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, писал NEWS.ru. Конор Макгрегор это прокомментировал с юмором.

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