Девушка-боец упала в обморок на взвешивании перед боем в UFC

https://static.news.ru/photo/5a43be84-88ef-11eb-82db-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/igorkakdela_official/instagam.com

Юлия Столяренко, боец UFC из Литвы, упала в обморок на взвешивании. Видео было опубликовано на странице Игоря Лазорина (Igorkakdela_official) в Instagram.

Это случилось перед её боем на турнире UFC Vegas 22 с американкой Джулией Авилой.

После падения в обморок Столяренко получила медицинскую помощь, её привели в чувство, но поединок был отменён.

На счету 27-летней спортсменки девять побед при пяти поражениях.

Ранее в пятницу Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, писал NEWS.ru. Конор Макгрегор это прокомментировал с юмором.