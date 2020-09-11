Дэвис победил Мачиду и проведёт бой за титул Bellator с Немковым

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В американском городе Вичита прошёл 12-й турнир компании Bare Knuckle FC, специализирующейся на боях на голых кулаках. В главном поединке вечера в весе до 84 кг экс-претендент на титул UFC бразилец Тьягу Алвес победил по очкам американца Джулиана Лейна.

Бой начался на встречных курсах, где Алвес смотрелся чуть лучше за счёт техники и чувства дистанции. Во втором раунде он ещё добавил в активности и рассёк сопернику бровь, при этом...