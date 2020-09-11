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Единоборства

Дэвис победил Мачиду и проведёт бой за титул Bellator с Немковым

07:05, 12 сентября 2020
Фил Дэвис Фил Дэвис Фото: philmrw/instagram.com

В Анкасвилле (США) прошёл турнир Bellator 245, главным событием которого стал претендентский реванш опытных полутяжеловесов Фила Дэвиса (22-6) и Лиоту Мачиды (26-10). Как и семь лет назад в UFC, победу по очкам одержал американец и стал официальным претендентом на принадлежащий россиянину Вадиму Немкову титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.

В дебюте боя оба соперника чрезмерно осторожничали, но уже к концу первого раунда Дэвис взял инициативу в свои руки, а Мачиде не хватало прежней скорости, чтобы успешно действовать в привычной контратакующей манере. В середине второго раунда бразилец зашатался после пропущенного удара, но быстро пришёл в себя. В концовке Мачида так и не рискнул пойти ва-банк и перейти в решительное наступление, отдав свою судьбу на откуп судей. Двое из них отдали победу Дэвису со счётом 29:28, а третий поставил те же очки в пользу бразильца.

В соглавном бою вечера американка Кэт Зингано успешно дебютировала в Bellator, победив соотечественницу Гэбби Холлоуэй единогласным решением судей.

Как сообщал NEWS.ru, экс-претендент на титул UFC бразилец Тьягу Алвес победил раздельным решением судей американца Джулиана Лейна.

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