Дэвис победил Мачиду и проведёт бой за титул Bellator с Немковым

В дебюте боя оба соперника чрезмерно осторожничали, но уже к концу первого раунда Дэвис взял инициативу в свои руки, а Мачиде не хватало прежней скорости, чтобы успешно действовать в привычной контратакующей манере. В середине второго раунда бразилец зашатался после пропущенного удара, но быстро пришёл в себя. В концовке Мачида так и не рискнул пойти ва-банк и перейти в решительное наступление, отдав свою судьбу на откуп судей. Двое из них отдали победу Дэвису со счётом 29:28, а третий поставил те же очки в пользу бразильца.

Cagey fight between @lyotomachidafw and @PhilMrWonderful in main event @BellatorMMA #bellator245

Davis 29-28 or even 30-27 after close third for me.

Although Machida up on the fight stats... pic.twitter.com/ikoNHrfkfW