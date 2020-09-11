Дэвис победил Мачиду и проведёт бой за титул Bellator с Немковым

В Анкасвилле (США) прошёл турнир Bellator 245, главным событием которого стал претендентский реванш опытных полутяжеловесов Фила Дэвиса (22-6) и Лиоту Мачиды (26-10). Как и семь лет назад в UFC, победу по очкам одержал американец и стал официальным претендентом на принадлежащий россиянину Вадиму Немкову титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.
В дебюте боя оба соперника чрезмерно осторожничали, но уже к концу первого раунда Дэвис взял инициативу в свои руки, а Мачиде не хватало прежней скорости, чтобы успешно действовать в привычной контратакующей манере. В середине второго раунда бразилец зашатался после пропущенного удара, но быстро пришёл в себя. В концовке Мачида так и не рискнул пойти ва-банк и перейти в решительное наступление, отдав свою судьбу на откуп судей. Двое из них отдали победу Дэвису со счётом 29:28, а третий поставил те же очки в пользу бразильца.