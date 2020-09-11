Ветераны UFC Ломбард и Алвес выиграли бои на голых кулаках

https://static.news.ru/photo/f9d960f4-f4aa-11ea-80ff-fa163e074e61_660.jpg Тьягу Алвес Фото: thiagoalvesatt/instagram.com/

В американском городе Вичита прошёл 12-й турнир компании Bare Knuckle FC, специализирующейся на боях на голых кулаках. В главном поединке вечера в весе до 84 кг экс-претендент на титул UFC бразилец Тьягу Алвес победил по очкам американца Джулиана Лейна.

Бой начался на встречных курсах, где Алвес смотрелся чуть лучше за счёт техники и чувства дистанции. Во втором раунде он ещё добавил в активности и рассёк сопернику бровь, при этом бразилец пользовался исключительно прямыми ударами. Лейн начал огрызаться в концовке, понимая, что по очкам он проигрывает, и также рассёк Алвесу бровь в одной из контратак. Алвесу даже потребовалась медицинская помощь в пятом раунде. По итогам боя двое судей отдали победу Алвесу со счётом 48:47, а третий поставил те же очки в пользу Лейна.

В соглавном бою вечера в весе до 93 кг экс-чемпион Bellator кубинец Эктор Ломбард победил техническим нокаутом американца Кендалла Гроува.

Как писал NEWS.ru, российский боец ММА Сергей Харитонов, дебютировавший в профессиональном боксе, прокомментировал возможный бой с Александром Емельяненко.