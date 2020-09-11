«Емельяненко отрезвел?»: Харитонов высказался о возможном бое

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Знаменитый российский боец смешанных единоборств, дебютант в профессиональном боксе Сергей Харитонов после победы над британцем Дэнни Уильямсом на турнире лиги World Total Kombat Federation (WTKF) рассказал, за счёт чего достиг успеха.

Я вытягивал соперника на себя, мог добить после первого нокдауна, но с тренерским составом стояла задача продышать четыре-пять раундов. Нельзя позволять себе халатность, я попробовал разные ходы, хотел закончить эффектно,...