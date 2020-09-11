Харитонов: мог добить Уильямса после первого нокдауна

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Химках завершился вечер бокса, где в главном бою Сергей Харитонов победил Дэнни Уильямса. Там соперничества не получилось, зрелище было довольно печальным. Зато со-главный поединок Фёдора Чудинова и Умара Садика получился что надо: британец заставил поволноваться за собственную жизнь.

Главное — не вперёд ногами Пять лет назад Фёдор Чудинов был настоящим чемпионом мира, причем пояс WBA Super он завоевал не как-нибудь, а 9 мая в Германии, победив немца. А...