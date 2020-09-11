Харитонов: мог добить Уильямса после первого нокдауна

Знаменитый российский боец смешанных единоборств, дебютант в профессиональном боксе Сергей Харитонов после победы над британцем Дэнни Уильямсом на турнире лиги World Total Kombat Federation (WTKF) рассказал, за счёт чего достиг успеха.
Я вытягивал соперника на себя, мог добить после первого нокдауна, но с тренерским составом стояла задача продышать четыре-пять раундов. Нельзя позволять себе халатность, я попробовал разные ходы, хотел закончить эффектно, но соперник поплыл уже после первого нокдауна. Рефери виднее, когда глаза в разные стороны, он думает о здоровье спортсмена. Я хотел продолжить поединок, — отметил Харитонов после боя.
Он добавил, что ему хотелось увидеть в Уильямсе страсть и почувствовать удары.
Мне понравилось, как он взорвался, прижал меня в угол, хотел прочувствовать удары. Сегодняшнего Тайсона можно победить такими ударами, которые получил я, — считает спортсмен.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Харитонов победил британского боксёра Дэнни Уильямса техническим нокаутом во втором раунде. Начало боя было по-настоящему жарким. Харитонов за минуту до его окончания отправил соперника в нокдаун левым ударом, предварительно зарядив отличный апперкот. Во втором раунде россиянин полностью доказал свои силы — бой был остановлен после второго нокдауна, на этот раз стоячего.
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