Дэйна Уайт сообщил о предстоящей встрече с Нурмагомедовым

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил о предстоящей встрече с бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым.

По его словам, встреча пройдёт в столице ОАЭ Абу-Даби.

Уже очень скоро, — отметил Уайт, слова которого приводит BJPenn.

Он также добавил, что ждёт от Нурмагомедова скорого возвращения в спорт.

28 ноября Нурмагомедов заявил о необходимости встречи с Уайтом. Боец подчёркивал, что в ходе встречи будет развёрнута большая дискуссия.

24 ноября Нурмагомедов сделал намёк по поводу своего возвращения в UFC. В частности, россиянин разместил на своей личной странице в социальной сети фото с Уайтом. Соперниками Нурмагомедова могут стать Тони Фергюсон, Дастин Порье, Конор Макгрегор и Майкл Чендлер.

Нурмагомедов проинформировал о своём уходе из MMA после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. Боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере.

Ранее NEWS.ru писал, что Нурмагомедов поделился способом поднять себе настроение. Для этого он посоветовал идти в спортивный зал.

В своём Instagram боец выложил снимок с утренней тренировки. На фото он сидит в зале с двумя спортсменами.