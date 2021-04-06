Дакаев победил Абдуракова в ММА-промоушене Хабиба

Российский боксёр, экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев отреагировал на новость о смерти известного комментатора бокса Владимира Гендлина.

С Гендлиным ушла целая эпоха, равных ему нет. Он всегда говорил всё по делу, мог сказать как есть, никому не прибавлял баллы и ни у кого не забирал. Был слегка...