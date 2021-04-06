Дакаев победил Абдуракова в ММА-промоушене Хабиба

Действующий чемпион Eagle FC в лёгком весе Мехди Дакаев (12-2) победил Узаира Абдуракова (13-0) на турнире в Москве.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой Дакаева единогласным решением судей (49:46 и 48:47 дважды).
Дакаев защитил титул чемпиона промоушена Хабиба в лёгком весе, а Абдураков потерпел первое поражение в карьере.
В соглавном бою вечера Руслан Яманбаев с помощью приёма «треугольник» победил Расула Магомедова и завоевал титул Eagle FC в полулёгком весе.
9 февраля глава лиги Хабиба EFC заявил об интересе к Шлеменко и Исмаилову, писал NEWS.ru.