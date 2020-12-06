COVID атакует: российский боец упустил шанс побить американца

Перспективный российский полулегковес Мовсар Евлоев должен был сразиться с другим экс-чемпионом M-1 Challenge американцем Нейтом Лэндвером, однако за несколько часов до боя получил положительный тест на COVID-19. Ещё несколько бойцов столкнулись с той же проблемой, а потому кард турнира был сжат до восьми боёв. В главном поединке элитных европейских средневесов итальянец Марвин Веттори победил шведа Джека Херманссона. NEWS.ru подводит главные итоги прошедшего турнира.

Ингушской надежде снова не повезло

На фоне братьев Яндиевых с неоднозначной репутацией в ММА Евлоев выглядит действительно положительным героем ингушских единоборств. Идеальный рекорд 13-0, природная скромность, сдержанность за пределами клетки и разносторонние бойцовские качества делают его примером для всех начинающих единоборцев республики. Он готов перебить бойца в стойке, а ударника замучить в борьбе, однако уже третий бой Евлоева в UFC срывается в силу форс-мажора. Сначала бой с Майком Гранди из-за травмы англичанина пришлось отложить на год, затем уже сам Евлоев получил травму и не смог подраться с Дугласом де Андраде, и вот сейчас сорвался крайне интересный бой с Нейтом Лэндвером.

Полулёгкий вес UFC сейчас очень богат на таланты, а потому продвижение к вершине занимает слишком много времени и любое препятствие на этом пути выглядит обидно. Бой с Лэндвером потенциально выглядел как самый яркий поединок этого вечера в исполнении двух бывших чемпионов M-1 Challenge. Прозванный Поездом Боли американец не признаёт компромиссов и прёт вперёд, стараясь перерубить любого соперника. Евлоев, напротив, образец бойцовского интеллекта, универсализма и выдержки, за что экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров его не раз сравнивал с Фёдором Емельяненко. Хотелось бы, чтобы матчмейкеры всё-таки провели этот бой после выздоровления Евлоева.

Европейская битва в Лас-Вегасе

Джек Херманссон Joel Marklund/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Главный бой вечера также пострадал из-за форс-мажорных обстоятельств, но в итоге все изменения оказались к лучшему. Швед Джек Херманссон сначала должен был драться с англичанином Дарреном Тиллом, но тот получил травму, затем его соперником должен был стать Кевин Холланд, но его подкосил коронавирус. В итоге Джокера свели с самым недооценённым бойцом среднего веса Веттори, который в своё время на равных дрался с чемпионом Исраэлем Адесаньей. В итоге уже в первом раунде итальянский левша отправил соперника в глубокий нокдаун и в дальнейшем легко переигрывал в стойке и не давал изменить ход боя за счёт борьбы.

Теперь Веттори, в активе которого также ничья с россиянином Омари Ахмедовым, на победной серии врывается в пятёрку лучших средневесов UFC и становится в очередь претендентов на чемпионский пояс. Сильные стороны итальянца — мощный удар с левой, отменная физическая сила и выносливость. За пять раундов с Херманссоном он в буквальном смысле не присел, предпочитая стоя выслушивать указания именитого наставника Рафаэля Кордейро, который в настоящее время также работает с Майком Тайсоном.

Реванш с Веттори для Адесаньи опаснее, чем реванш с Уиттакером

Конечно, сейчас непременно пойдут разговоры о возможном реванше с Исраэлем Адесаньей. Веттори ещё до боя с Херманссоном говорил нигерийцу, что ему не стоит переходить в полутяжёлый вес. Их первая встреча прошла в апреле 2018 года, однако там итальянец сумел удивить непобеждённого соперника, показал равный бой, а один из судей даже отдал ему победу. И если Роберту Уиттакеру просто нечем брать Иззи в реванше, то Веттори неудобен для чемпиона борцовскими навыками и левосторонней стойкой. Однако для выхода на титульный бой ему, вероятно, придётся одержать ещё одну победу над топовым оппонентом, пока Адесанья будет разбираться с Уиттакером и Яном Блаховичем.

Новое имя в полутяжёлом весе

Перспективный темнокожий полутяж, идущий пока без поражений, успешно прошёл главное испытание в своей карьере, нокаутировав во втором раунде экс-претендента на чемпионский титул и 15-го номера рейтинга гаитянина Овинса Сен-Прё. Хилл превосходил оппонента в скорости и перебивал его в каждом из разменов. До поры до времени крепкая голова Сен-Прё выдерживала все попадания, но к середине второго раунда его стало откровенно болтать, чем беззастенчиво пользовался Хилл, пока не вмешался рефери. Однако для встреч с топами у бойца хватает недостатков: он высоко держит голову, не обладает разовым нокаутирующим ударом (потому добивание затянулось) и не очень хорошо противостоит акцентированным лоу-кикам.

Нокаут слэмом

Обычно принято считать, что нокауты — это удел мастеров ударной техники, а борцы побеждают приёмами. Однако и эффектная борцовская техника может привести к нокауту, что продемонстрировал новичок лёгкого дивизиона UFC Джордан Ливит. В соперники ему достался матёрый 37-летний ветеран Мэтт Уиман, выступающий в UFC с 2006 года. Ливит сразу подхватил его, пронёс через половину клетки и затем резко бросил на землю, ударив головой о настил. Ветеран вырубился за мгновение, а новичок эффектно заработал одну из специальных премий.