COVID атакует: российский боец упустил шанс побить американца

На фоне братьев Яндиевых с неоднозначной репутацией в ММА Евлоев выглядит действительно положительным героем ингушских единоборств. Идеальный рекорд 13-0, природная скромность, сдержанность за пределами клетки и разносторонние бойцовские качества делают его примером для всех начинающих единоборцев республики. Он готов перебить бойца в стойке, а ударника замучить в борьбе, однако уже третий бой Евлоева в UFC срывается в силу форс-мажора. Сначала бой с Майком Гранди из-за травмы англичанина пришлось отложить на год, затем уже сам Евлоев получил травму и не смог подраться с Дугласом де Андраде, и вот сейчас сорвался крайне интересный бой с Нейтом Лэндвером.

Полулёгкий вес UFC сейчас очень богат на таланты, а потому продвижение к вершине занимает слишком много времени и любое препятствие на этом пути выглядит обидно. Бой с Лэндвером потенциально выглядел как самый яркий поединок этого вечера в исполнении двух бывших чемпионов M-1 Challenge. Прозванный Поездом Боли американец не признаёт компромиссов и прёт вперёд, стараясь перерубить любого соперника. Евлоев, напротив, образец бойцовского интеллекта, универсализма и выдержки, за что экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров его не раз сравнивал с Фёдором Емельяненко. Хотелось бы, чтобы матчмейкеры всё-таки провели этот бой после выздоровления Евлоева.

Джек Херманссон

Joel Marklund/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press