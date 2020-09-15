Чёрно-белая ненависть: как расовый вопрос сделал врагами Вудли и Ковингтона

В предстоящий уик-энд фанатов ММА ждёт одно из самых горячих противостояний этого года, где в октагоне сольются воедино огонь, лёд, кровь и ненависть. Колби Ковингтону и Тайрону Вудли не нужно играть на публику и искусственно демонстрировать неприязнь друг к другу. Пожар праведного гнева давно полыхает между ними ярким пламенем. Парни — идеальные олицетворения двух противоположных течений, раскачивающих Америку в преддверии президентских выборов. Консерватор, традиционалист и ярый сторонник действующего президента США Дональда Трампа Колби Ковингтон сразится в пятираундовом бою с Тайроном Вудли, афроамериканцем, который громче всех кричит о расизме в нынешней UFC. Сделать этот бой вопреки устоявшимся представлениям об американской политкорректности было гениальным решением матчмейкинга лучшей лиги мира.

Тайрон Вудли Jason Silva/Global Look Press

Создавать течение, а не плыть по нему

Можно по-разному относиться к человеческим качества главы UFC Дэйны Уайта, но нельзя не признать, что нынешней популярностью компания и смешанные единоборства в целом обязаны ему и исключительно ему. Человек, выведший кровавый спорт из андеграунда в мейнстрим, всю свою жизнь привык не идти по течению, а это течение направлять в нужное русло. Неудивительно, что именно он из всех крупнейших спортивных руководителей вошёл в президентскую группу по восстановлению экономики страны под ударом коронавируса. Этот год лишь закрепил лидерский статус Уайта в спортивной индустрии, так как он не поддался панике в ходе двух самых резонансных событий в Соединённых Штатах.

Весной, когда весь мир содрогнулся от первой волны COVID-19, а спортивные лиги спешно свернули все мероприятия и были готовы отменить сезон и сидеть взаперти до конца года, Уайт не уволил ни одного сотрудника и с первого дня после запрета массовых мероприятий вёл работу над продолжением деятельности компании. Ковидопаникёры обвиняли его в цинизме и желании строить бизнес на здоровье и жизнях людей, скучающие у пустых экранов запертые на самоизоляции фанаты наслаждались предвкушением, но Уайту хватило всего полтора месяца, чтобы вернуть индустрию в дело и провести 9 мая при закрытых дверях в Джексонвилле роскошный турнир UFC 249.

Для этого ему пришлось пройти девять кругов ада, полных лоббирования, постоянных переносов, согласований регламентов и тестирования. Каждое действие UFC мир рассматривал под микроскопом, ругал за запреты бойцам критиковать систему безопасности, за излишние контакты участников шоу до боя и ждал какого-то провала. Но система Уайта показала, что спорт может жить в условиях пандемии, а UFC словно ледоколом прошла сквозь бушующее арктическое море и показала путь другим.

Дэйна Уайт Jason Silva/Global Look Press

Вторым вызовом стали массовые политические протесты, связанные с чрезмерным применением силы полицейскими в отношении темнокожего населения. Акции движения Black Lives Matters наводнили спорт со скоростью цунами, но в поисках справедливости маятник прошёл грань здравого смысла и отклонился в противоположную сторону. Добровольно-принудительные коленопреклонные церемонии и радикальные предложения в виде квот на темнокожих спортсменов, тренеров и официальных лиц всерьёз обсуждались во многих ведущих американских и европейских лигах. Всерьёз предлагалось перекрасить синюю линию в НХЛ в чёрный цвет, как будто это поможет искоренить расизм.

UFC осталась единственной лигой, которая не только не провела ни одной акции, но и никак не комментировала эти события, хотя в организации высокий процент темнокожих бойцов и три действующих чемпиона. Уайт снова оказался не в тренде, но позволил фанатам наслаждаться чистым спортом без политики, который, казалось, уже не сможет существовать в новом мире.

История одной ненависти

Впрочем, у каждого из бойцов право высказывать своё мнение о происходящем никто не отнимал. Полусредневес Колби Ковингтон — один из самых противоречивых персонажей в UFC. В отличие от большинства калифорнийцев, он ярый сторонник Дональда Трампа и Республиканской партии. Этот парень подобно Конору Макгрегору льёт тонны трештока на своих оппонентов, но если ирландец делает это элегантно и красиво, то Колби крушит стереотипы политкорректности, как слон посудную лавку. Все помнят, как после боя с Демианом Майей он назвал бразильских фанатов «грязными животными». В Америке ему перепадает не меньше. Трибуны часто устраивают бойцу ярую обструкцию из-за политических взглядов. Мечта Ковингтона завоевать чемпионский пояс и прийти с ним в Белый дом на приём к Трампу. Для её исполнения надо, чтобы они победили оба, а Камару Усман кажется куда более твёрдой преградой на пути, чем Джо Байден.

Колби Ковингтон Hans Gutknecht/Global Look Press

Борьбой с проявлениями расизма 38-летний экс-чемпион UFC Тайрон Вудли занялся задолго до нынешних массовых протестов, которые он открыто поддерживает даже в самых радикальных проявлениях. Ещё в университете штата Миссури, где традиционно преобладает белое население, он считал свои права ущемлёнными и был активистом так называемых чёрных братств. Проявления расизма парень видел порой даже в удивлённом взгляде на его причёску. Второй дискриминацию Вудли увидел, когда отобрал пояс у Робби Лолера. Он считал, что фанаты освистывали его и писали гадости в социальных сетях не потому, что он отобрал пояс у любимца публики и зрелищного рубаки, а именно из-за цвета кожи. Естественно, он не мог не отреагировать на высказывания Ковингтона о бразильцах.

Ковингтон посмел назвать Бразилию помойкой, а её жителей — грязными животными. Это проявление расизма. Мне стыдно за то, что такой человек выступает со мной в одном дивизионе, — говорил Вудли в интервью MMAFighting.com.

Новый виток их противостояния возник совсем недавно. Ковингтон в ответ на отказ звёзд НБА проводить матчи после очередной стрельбы полицейских в афроамериканца предложил им переквалифицироваться в копы и пойти патрулировать улицы. В ответ на это Вудли снова назвал его расистом, а нигериец Усман пожелал, чтобы Ковингтону наконец сломали челюсть за его язык. Что же, у Вудли будет шанс исполнить этот приговор в ночь с субботы на воскресенье.

Разные по духу — схожие по стилю

Насколько Вудли и Ковингтон разные люди, вы уже успели убедиться, но в плане бойцовского стиля они крайне схожи. Оба являются базовыми борцами высокого уровня и хорошо умеют проводить тейкдауны и защищаться от них. При этом они улучшили ударную технику и способны конкурировать в стойке с топовыми оппонентами. Оба не так давно проиграли Усману, но побеждали Майю. При этом соперников сложно назвать зрелищными бойцами, а потому нас ждёт бескомпромиссный, но тягучий пятираундовый бой.

Букмекеры считают фаворитом Ковингтона и принимают ставки на победу Вудли с коэффициентом 3,5. Он старше своего визави на шесть лет, а его последние бои показали, что лучшие годы чемпиона остались далеко позади. В этом году не самый яркий полусредневес Гилберт Бёрнс пять раундов издевался над безвольным Вудли, не оставив тому ни малейшего шанса. Для Тайрона это последний шанс вернуть себе былое величие победой над заклятым врагом. Но, скорее всего, мстить за честь «чёрного братства» будет уже Усман в титульном реванше.