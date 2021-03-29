Чимаев рассказал об опасениях заболеть раком

https://static.news.ru/photo/39678e54-9090-11eb-9203-96000091f725_660.jpg Хамзат Чимаев Фото: khamzat_chimaev/instagram.com

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о серьёзных осложнениях после перенесённого коронавируса.

Медицинское обслуживание в Лас-Вегасе было хорошим, но именно они заставили меня тренироваться. Сначала всё было хорошо, потому мне сказали, что я могу делать кардиотренировки. После чего мне снова стало плохо. Я пошёл в ванную и начал кашлять кровью. После этого я немного растерялся и даже испугался. В голову приходили разные мысли, я думал, что это может быть рак, — приводит слова Чимаева BJPenn.com.

Также боец отметил, что находился в Лас-Вегасе совсем один, из-за чего ему было сложно преодолеть эти проблемы.

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