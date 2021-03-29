Чимаев рассказал об опасениях заболеть раком

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о серьёзных осложнениях после перенесённого коронавируса.
Медицинское обслуживание в Лас-Вегасе было хорошим, но именно они заставили меня тренироваться. Сначала всё было хорошо, потому мне сказали, что я могу делать кардиотренировки. После чего мне снова стало плохо. Я пошёл в ванную и начал кашлять кровью. После этого я немного растерялся и даже испугался. В голову приходили разные мысли, я думал, что это может быть рак, — приводит слова Чимаева BJPenn.com.
Также боец отметил, что находился в Лас-Вегасе совсем один, из-за чего ему было сложно преодолеть эти проблемы.
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