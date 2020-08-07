Чендлер нокаутировал Хендерсона в реванше на Bellator 243

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В индейской резервации штата Анкасвиль прошёл турнир по ММА Bellator 243. В главном бою вечера экс-чемпион в лёгком весе Майкл Чендлер (21-5) нокаутировал Бена Хендерсона (28-9).

Поединок стал реваншем 3,5 года спустя после того, как Чендлер победил раздельным решением судей. После нескольких разменов ударами в первом раунде Чендлер поменял стойку и левым прямым отправил соперника в нокдаун, после чего добил на настиле клетки.

Вторым по значимости событием стал поединок тяжеловесов, в котором Тимоти Джонсон победил техническим нокаутом в концовке первого раунда Мэтта Митриона.

Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал требование бойца Забита Магомедшарипова к организации предоставить ему возможность побороться за титул чемпиона в полулёгком весе.