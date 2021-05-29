Абсолютная чемпионка мира по боксу идёт в ММА за именем и миллионами

https://static.news.ru/photo/bc1281aa-c1d3-11eb-93e1-96000091f725_660.jpg Кларесса Шилдс Фото: claressashields/instagram.com

Двукратная олимпийская чемпионка и абсолютная чемпионка мира по боксу среди профессионалов Кларесса Шилдс объяснила, почему решила попробовать свои силы в ММА. Её слова приводит MMAFighting.

В женском боксе не платят так много, как в ММА. Я выиграла все титулы, о которых можно только подумать, и так и не стала миллионером. Я известна по всему миру, но моё имя ещё не стало общеизвестным. Даже если бы я победила Лэйлу Али, я бы не стала знаменитой, — заключила Шилдс.

Спортсменка также отметила, что идёт в ММА, чтобы стать миллионером и знаменитой, и при этом рассчитывает, что её природный атлетизм поможет добиться успеха и в этом виде спорта.

10 июня на турнире Professional Fighters League (PFL) Шилдс проведёт дебютный бой в лёгком весе с малоизвестной соперницей Бриттни Элкин.

Как сообщалось ранее, американка Кларесса Шилдс победила канадку Мари-Ив Дикер единогласным решением судей и отстояла титулы чемпионки мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBO и WBA в главном бою вечера на турнире во Флинте.