Чемпионат мира по самбо-2020 состоится в Сербии

https://static.news.ru/photo/8aa41d64-ff45-11ea-8c4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pan Yulong/Global Look Press

Чемпионат мира по самбо-2020 пройдёт в городе Нови-Сад в Сербии, следует из сообщения пресс-службы Международной федерации самбо.

Как уточняется, турнир планируется совместить с Молодёжным первенством мира, которое также пройдёт в Сербии. Чемпионат мира по самбо-2020 продлится четыре дня — с 5 по 8 ноября.

Первоначально чемпионат должен был принять город Ашхабад в Туркменистане. Причиной отказа от проведения стала пандемия COVID-19.

По словам президента ФИАС Василия Шестакова, соревнования пройдут с учётом ограничений в передвижении спортсменов по городу, а также с соблюдением всех мер безопасности и социального дистанцирования на арене.

Ранее NEWS.ru писал, что очередное заседание Руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI) состоялось в рамках Конференции UCI в итальянской Имоле, где проходит чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Заседание фактически полностью было посвящено состоянию велоспорта в период пандемии COVID-19.