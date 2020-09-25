Макаров: UCI считает победой проведение велогонок в период пандемии

Очередное заседание Руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI) состоялось в рамках Конференции UCI в итальянской Имоле, где проходит чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Заседание фактически полностью было посвящено состоянию велоспорта в период пандемии COVID-19.
Несмотря на объективную сложность ситуации, UCI удаётся реализовывать намеченный календарь гонок. Состоялась гонка «Тур де Франс», проводится чемпионат мира по велоспорту на шоссе, что в предложенных условиях является несомненной победой и значимым достижением UCI и всего велоспорта, — сказал почётный президент Федерации велоспорта России, член Руководящего комитета UCI Игорь Макаров, слова которого передаёт пресс-служба Союза.
Главное, по его словам, что проведение велогонок продемонстрировало эффективность протокола безопасности UCI и, соответственно, возможность проводить гонки в период пандемии. Поэтому, как отметил Макаров, на сегодняшний момент UCI нацелен на сохранение команд Мирового тура и реализацию календаря 2020 года с учётом всех внешних факторов.
Ранее Макаров заявил, что российская велокоманда Мирового тура «Катюша», прекратившая своё существование, была успешной, писал NEWS.ru.
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