Макаров: UCI считает победой проведение велогонок в период пандемии

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Тренер Этери Тутберидзе сама виновата в уходе из её группы фигуристок, заявила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Ей надо задавать вопрос себе. Меня так тренер учил — если у тебя ошибка, ищи её у себя, а уже потом — кто на неё влияет, — отметила Роднина, слова...