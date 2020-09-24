Бывший глава «Катюши» назвал велокоманду успешной в годы её существования

https://static.news.ru/photo/28078e1c-fe5e-11ea-9f92-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/teamkatusha

Член руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI) Игорь Макаров заявил, что российская велокоманда Мирового тура «Катюша», прекратившая своё существование, была успешной.

Начиная с 2009 года мы создали целую сеть российских велокоманд для гонщиков и гонщиц различных уровней и возрастных категорий. Во время своего расцвета «Катюша» была очень успешной командой и хотя в силу текущих глобальных проблем в настоящее время не представлена как отдельная команда, я горжусь тем, что она изменила вектор развития современного российского велоспорта, — приводит слова Макарова, являвшегося основателем команды, портал Cyclist.

Швейцарская Team Katusha — Alpecin была основана в 2009 году. До 2017 года команда выступала по российской лицензии и называлась Team Katusha. За годы своих выступлений она одержала 241 победу на профессиональных гонках. Основателем, а также одним из спонсоров команды являлся член руководящего комитета (UCI), почётный президент Федерации велосипедного спорта России Игорь Макаров. В 2019 году «Катюша» прекратила своё существование, а лицензия Мирового тура в результате соглашения перешла команде Israel Cycling Academy.

Экс генеральный менеджер команды, ныне президент Федерации велосипедного спорта России (ВФСР) Вячеслав Екимов ранее в интервью NEWS.ru рассказал, сколько в «Катюше» продержатся российские гонщики, да и в целом команда.