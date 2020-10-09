Чемпион UFC Пётр Ян рассказал, как ударил Урганта по голове

Мне было очень тяжело, если честно, много камер, вся эта атмосфера, очень непривычно. Идея, что я ударю его и потом закончу шоу вместо него, была общая. Но я там поскользнулся и случайно ударил Ивана по-настоящему, причём сильно. Реально вмазал ему по голове, — сказал Ян.