Чемпион UFC Пётр Ян рассказал, как ударил Урганта по голове

Российский боец, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал в интервью NEWS.ru, как случайно ударил телеведущего Ивана Урганта по голове во время программы «Вечерний Ургант».
Мне было очень тяжело, если честно, много камер, вся эта атмосфера, очень непривычно. Идея, что я ударю его и потом закончу шоу вместо него, была общая. Но я там поскользнулся и случайно ударил Ивана по-настоящему, причём сильно. Реально вмазал ему по голове, — сказал Ян.
Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив 12 июля бразильца Жозе Алду. Следующим соперником россиянина, вероятнее всего, будет боец из США Алджамейн Стерлинг.
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