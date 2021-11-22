Чемпион мира Бивол проведёт титульный бой в Екатеринбурге

11 декабря в Екатеринбурге пройдёт вечер бокса от RCC Boxing Promotions, главным событием которого станет бой чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола (Россия) с соотечественником Умаром Саламовым. Об этом сообщает пресс-служба RCC.

На кону будет стоять мировой титул WBA, которым владеет Бивол. В его активе 17 побед в 17 боях на профессиональном ринге (11 — нокаутом). Умар Саламов выиграл 26 поединков (19 — досрочно) и один проиграл.

Бивол — чемпион мира с 2017 года, на его счету семь защит титула. Предыдущий поединок 30-летний боксёр провёл в мае 2021-го, в Манчестере победив местного претендента Крейга Ричардса.

В соглавном бою вечера в Екатеринбурге Магомед Курбанов (2-й номер рейтнга WBO во втором полусреднем весе) встретится с экс-чемпионом мира Патриком Тейшейрой из Бразилии.