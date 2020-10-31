Чемпион крупнейшей организации ММА в Азии попросил гражданство РФ

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Чемпион One FC в полусреднем весе Кямран Аббасов подал документы на получение российского гражданства.

Об этом сообщили в компании Prime Fight Management, которая представляет интересы спортсмена. Последние шесть лет боец проживает с семьёй в Новороссийске. В ближайшее время он будет выступать за Россию, передаёт РБК..

Аббасов родился в Бишкеке (Кыргызстан) в 1993 году, по национальности — турок. Осенью 2019 года Аббасов выиграл турнир крупнейшей азиатской организации ММА One FC — Dawn of Valor в Джакарте Индонезия, сокрушив в главном поединке чемпиона организации в полусреднем весе шведа Себастьяна Кадестама.

Ранее NEWS.ru писал о том, что французский футболист Дамьен Ле Таллек, выступающий на позиции полузащитника за клуб «Монпелье» из одноимённого города, заявил, что получил паспорт России.