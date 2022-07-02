Чемпион AMC Fight Nights Бикрёв: «Отговорил Джигана драться с Емельяненко» Боец — о жизни на Колыме, хамстве москвичей, Ольге Бузовой и лего

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Бикрёв

Дмитрий Бикрёв — многолетний чемпион одной из самых известных ММА-лиг России — AMC Fight Nihgts. 13 июля он проведёт третью защиту титула — против... Но в эксклюзивном интервью NEWS.ru речь шла не об этом. 36-летний уроженец Колымы рассказал о детстве в самом отдалённом регионе России, о разнице между жителями Севера и москвичами, о странных людях в шоу-бизнесе, а также об увлечениях и деньгах.

— Вы родом из Магаданской области, село Билибино. До какого возраста вы там прожили?

— До восьми лет, после первого класса уехал.

— Чем запомнилось вам это место? Чем люди там отличаются от москвичей и от остальных россиян?

— Первое, что я заметил, — в Центральной Росcии люди злые. А на Севере народ очень добрый. Все живут дружно, взаимопомощь везде и во всем. Кода живешь в таких условиях, одному не справиться.

— Есть у вас какие-то истории из жизни, связанные с Колымой?

— Один раз мы с другом поехали кататься на катере и застряли. Это была весна, мы катались-катались, пока катер не застрял в иле. И мы больше не могли управлять этой штукой. Я попытался достать винт и перекувыркнулся туда, провалился в воду, а она была очень холодная. Мы доплыли в итоге до берега, но домой не пошли, чтобы родители нас не ругали за мокрую одежду. Мы пошли в первый попавшийся подъезд и начали сушить вещи. Это к слову о взаимопомощи: нас увидел сосед, спросил что мы делаем, мы ему сказали, что вещи сушим. Он нас отругал, конечно, позвонил родителям, дал сухих вещей и отправил по домам. Весело было.

— Чем вас удивила Москва, когда вы в нее переехали?

— Первое впечатление — гигантские дороги, развязки, я долго тупил, мимо проезжал постоянно. Сложно было на машине. Но потом освоился и нормально стало. Москва — это движение и постоянный кипеж на дорогах.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Дмитрий Бикрёв

— Самая странная ситуация, в которую вы попали в Москве?

— Меня эти странные ситуации всегда сопровождали, всю жизнь. Я в метро с тренировки ехал и зацепил сумкой женщину случайно. Она меня оттолкнула. Я не понял этого, извинился перед ней. Ей лет 30, и она в грубой форме мне говорит: «Рот закрой и стой молча». Я просто опешил. Я спросил, что она себе позволяет? А там мат-перемат, она мне еще угрожала: ты выйти хочешь? Ей люди говорили успокоиться, а она орет на людей, я сама разберусь. Я, конечно, потом, смеялся с этого. Но тогда мне трудно было сдержаться, чтобы не ударить её. Вот такое впечатление от Москвы осталось на всю жизнь.

— Москва сегодня и Москва 20 лет назад — это разные города?

— Да, конечно. Сейчас Москва — это крутой мегаполис, и люди изменились, вообще вся атмосфера стала немного другая. Контингент людей поменялся. Сейчас стало очень много приезжих — настоящее засилье из среднеазиатских стран. Это бросается в глаза. Раньше такого не было.

— У вас три высших образования, это необычно для профессионального бойца. Какие это образования?

— Первое — инженер по технике безопасности. Второе — физкультурное, ввиду своей деятельности, в частности тренерской. Сейчас уже для преподавательской деятельности курсов и звания мастера спорта недостаточно. Надо было получить высшее, поступил — отучился. А третье — муниципальное государственное управление, магистр. Это задел на будущее. Чтобы не оставаться в роли тренера всю жизнь, а руководить чем-то, чтобы образование позволяло. Какое-то время назад мне бывший руководитель Москомспорта сказал, что без высшего управленческого образования меня и поставить некуда. Инженер и преподаватель — это прикольно, но с таким образованием нельзя ничем руководить.

— Из чего состоит ваш доход сегодня? Это больше бои или тренерская деятельность?

— Бои — это совсем немного. Преподавательская деятельность приносит больше, потому что это стабильно. Бои дают возможность что-то глобальное делать в плане приобретений. Но бои — это разовая штука. Хочется, конечно, получать такие гонорары каждый месяц, но получается — раз-два в год. На одних боях сложно жить, нужно получать ещё и стабильные деньги.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Бикрёв (слева)

— Сколько вам денег нужно в месяц, чтобы жить на том уровне комфорта, к которому вы привыкли?

— Это риторический вопрос. Любому человеку сколько ни дай, ему будет хотеться больше. Я не могу сказать, сколько мне сегодня нужно. У нас постоянно растут цены, вроде тебе какой-то суммы хватает, а потом опа — и этого уже не хватает.

— Вы купили квартиру в Москве или снимаете?

— В Москве — дорого, какая Москва? Я в области живу!

— Говорят, у вас есть проблемы с Денисом Дороховым из КВН. Что за история?

— Я над ним все время прикалывался, когда он приезжал к нам на бои. Он хотел на подкаст со мной сходить, в итоге он пошел без меня — ещё один повод для стеба! Мы просто обмениваемся шутливыми наездами. Он общается с бойцами, и что-то сказал там про меня. И пошло-поехало.

— Вы снялись в клипе у Джигана. Как это получилось?

— Камил Гаджиев (президент AMC Fight Nights. — NEWS.ru) позвонил, спросил, нет ли желания, надо Дэну (Джигану) помочь. Я говорю, давай, и слово за слово. Случайность. Мы там часа два страдали, ждали, и в итоге всего несколько секунд, вставили в клип пару красивых кадров.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Джиган

— Что вы в целом поняли про наш шоу-бизнес, погрузившись в него на чуть-чуть?

— Сделал определённые выводы. Джиган на полтора часа опоздал, приехал весь на понтах. Это у них нормально.

— Почему не состоялся бой Джигана с Александром Емельяненко?

— Я ему говорил, что Александр его прибьет. Я его отговорил! Второй момент — никто не даст ему 50 миллионов рублей, которые он хотел. Это просто пиар. Сложно с ними со всеми общаться, ребята из шоу-бизнеса оторваны от земли.

— Вы — известный фанат лего. Почему собирать лего — это лучшее хобби в мире? Чем оно вас увлекает?

— Это как-то случайно всё получилось, я узнал, что вышла коллекционная модель мотоцикла Harley-Davidson. Я знал, что у меня друг «Лего России» возглавляет, я ему написал: «Можешь мне модель подогнать?» Мне понравилось, и с тех пор начал собирать. Сейчас уже проблема, что лего некуда ставить дома. Это очень затягивающая тема. Я всё подряд не собираю, только что-то интересное, где-то раз в полгода.

— Чем ещё вы интересуетесь в жизни? Помимо работы и лего.

— Гулять люблю по вечерам, природу люблю, рыбалку. Винтовку пневматическую себе вот купил, но не для охоты, а для спортивной стрельбы.

— Что предпочитаете смотреть: ТВ или YouTube?

— Я вообще не смотрю ничего. Новости черпаю из Telegram-каналов. Если что-то и смотрю, то YouTube, бои смотрю, но не новости.

— Если бы вам предложили потренировать Ольгу Бузову к бою с Алиной Загитовой по правилам бокса, согласились бы?

— Ради прикола — да. А вообще — не знаю. Это смешно. С ними очень тяжело взаимодействовать. Я Джигана тренировал — это всё не очень серьезно, всё ради камеры, чтобы выкладывать в соцсети свои страдания. А по факту — фигня. С ними очень сложно.

— Такие бои — это нужная вещь?

— Это как смешение бойцовской культуры и поп-культуры. Это хорошие инфоповоды. Джиган ведь ничего не выпускает давно, но вот о нем вспомнили из-за информации о возможном бое с Емельяненко. Это все странная история. Они просто напоминают о себе. Бузова — то же самое, Джигурда там, тот же Панин бедный из Испании прилетел, что бы его тут побили. Всех подряд собирают в этих фрик-боях. Странно это всё, но народ смотрит. А раз смотрит — значит, это кому-то нужно.