«Человеческий мусор»: почему глава UFC соврал про реванш Хабиба и Конора

Противостояние чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова и вице-чемпиона ирландца Конора Макгрегора — тема не вечная, но пока она заканчиваться не собирается. Новый виток их соперничеству придал глава бойцовской организации Дэйна Уайт, заявивший, что промоушен работал над реваншем и почти уже сделал его, но Конор всё испортил. Сейчас разберём, почему Уайт говорит неправду.

Хабиб был готов к реваншу, пока Конор не устроил всё это дерьмо. Мне кажется, мы были уже близки к тому, чтобы устроить этот реванш. Мы собирались сделать шоу The Ultimate Fighter на ESPN и провести этот чёртов бой, но Конор всё испортил. И тогда Хабиб сказал: пошёл Конор в задницу. Вот и всё, — сказал Уайт порталу Barstool Sports.

Под «дерьмом» Уайт подразумевают ту самую публикацию Конором их личной переписки, которая безумно расстроила Дэйну. В той переписке Макгрегор пытался добиться от главы UFC возможности провести бой в 2020 году, предлагал соперников, но получил несколько отказов. Уайт сильно обиделся на Конора из-за этой публикации, назвав это одним из самых грязных поступков, что он видел. После этого отношения между боссом UFC и звёздным подчинённым стали ещё хуже, и Дэйна решил отомстить. Он публично обвинил Конора в том, что тот своими действиями сорвал собственный реванш с Хабибом. Но это звучит как абсолютная ложь. Почему? Есть несколько причин.

Во-первых, для реванша Конора с Хабибом нет вообще никаких спортивных причин. В той, уже упомянутой выше личной переписке Уайт отказывается устроить Конору бой с Диего Санчесом, так как «за такие бои UFC лишат промоутерской лицензии». Дескать, Санчес — старый и не рейтинговый боец, такие бои диcкредитируют промоушен.

Конор Макгрегор Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Так вот, бой Конора с Хабибом в нынешних условиях дискредитировал бы промоушен ещё сильнее. Ирландец за последние четыре года провёл всего два боя в UFC, из которых выиграл один — у престарелого и не особо мотивированного Дональда Серроне. В такой ситуации давать Конору бой с чемпионом абсолютно невозможно. Уайт прекрасно понимает, что это нереально.

Во-вторых, чтобы устроить такой бой, нужно желание обеих сторон, а Хабиб не раз и не два давал понять, что не будет снова встречаться с Макгрегором, пока тот не станет претендентом на его пояс. А чтобы стать претендентом, Конору нужно победить Тони Фергюсона или Дастина Порье. Без такой победы ирландец никак не может рассчитывать на титульный бой.

В-третьих, как вообще публикация личной переписки Уайта и Макгрегора могла повлиять на готовность Хабиба драться? Не его же личную переписку выкинули на всеобщее обозрение. Вряд ли Хабиб вообще сильно следит за тем, кто что публикует в СМИ. Так что, вероятнее всего, Уайт просто в очередной раз красиво блефует с целью пристыдить Конора.

Невозможность реванша между Макгрегором и Нурмагомедовым недавно косвенно подтвердил и Али Абдель-Азиз, менеджер россиянина. Он рассказал о реакции своего подопечного на предложение Уайта поучаствовать в реалити-шоу The Ultimate Fighter на ESPN вместе с Макгрегором. Хабиб отказался, назвав Макгрегора «человеческим мусором».

А в Instagram менеджера бойца Ризвана Магомедова Хабиб назвал Конора «твиттер-бойцом, а не ММА». Это не очень похоже на раскрутку боя, но даже если это она, Конору всё равно нужно ещё заслужить право выйти с Хабибом, ирландцу нужна хотя бы одна победа над бойцом из топ-3 рейтинга UFC. Сейчас абсолютно не похоже, что он готов к этому.