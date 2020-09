Чеченский экспресс идёт без остановок: новая звезда UFC вновь бьёт рекорды

Экс-чемпион UFC Тайрон Вудли продолжает своё падение и уже не может конкурировать в главных боях с топовыми соперниками. На пару с Ковингтоном ему удалось хорошо разогреть публику на предматчевых мероприятиях. Колби забавно попытался поцеловать руку Дональду Трампу, а Вудли в ответ на все вопросы журналистов как попугай твердил только фразу «Black lives matter» (жизни чернокожих важны. — NEWS.ru). В бою он был столь же предсказуем и примитивен, не сумев создать сопернику ни одной проблемы. Ковингтон расстреливал его с дистанции в стойке, пробивал коленями в клинче и переводил в партер, где постоянно держал в напряжении ударами. При этом бой не был зрелищным и не шёл к досрочной победе. Вудли внезапно капитулировал в середине пятого раунда, когда оказалось, что у него сломаны рёбра.

Экс-чемпион потерпел третье подряд поражение в бою, где он вновь позволил свалить себя на землю, чего во времена его «правления» не удавалось никому. Вудли уже откровенно не тянет в поединках с сильнейшими оппонентами, а зрелищными его поединки не были и в лучшие годы. Он постоянно возмущался размером своих гонораров, но ничего не делал, чтобы зрители охотнее смотрели его бои. Вот и в схватке с Ковингтоном это была бледная тень некогда сильнейшего полусредневеса, которая «думала» исключительно о выживании.

В бою с Ковингтоном победа действующего чемпиона UFC нигерийца Камару Усмана не вызвала никаких сомнений. Более того, поединок досрочно закончился в пятом раунде, хотя Колби пытался мужественно сражаться до конца. Однако Усман столь же уверенно одолел и других топовых претендентов — Гилберта Бёрнса и Хорхе Масвидаля, а Леон Эдвардс пока не побеждал никого из топов, чтобы претендовать на титул, и не дрался целый год. У Колби запредельная мотивации забрать пояс и прийти с ним в кабинет президента Трампа, а Усман будет рад поквитаться за своего друга Вудли и за резкие высказывания Ковингтона.

Один из самых популярных бойцов UFC Дональд Серроне в отличие от Вудли радует публику яркими шоу вне зависимости от исхода своих боёв. Ковбой в последние два года угодил в чёрную полосу из четырёх подряд поражений, и в случае очередного фиаско уже не с топовым бойцом, а крепким середняком Нико Прайсом мог быть уволен из организации. 37-летний боец резко потерял в скорости, а потому в стойке превратился из охотника за головами в весьма удобную мишень для своих соперников. Однако судьи сделали всё, чтобы этот бой закончился для Серроне благополучно. В первом раунде с Прайса сняли очко за несколько тычков в глаз, а в конце финальной пятиминутки он внезапно устал и отдал инициативу Серроне, что привело к итоговой ничьей, после которой Ковбой должен сохранить прописку в октагоне.





Редкий новичок может так стремительно заявить о себе, как Хамзат Чимаев, ставший одним из самых обсуждаемых бойцов в UFC. Летом на «Бойцовском острове» он одержал две досрочные победы с интервалом всего в две недели, а сейчас первым же ударом на 17-й секунде вырубил крепкого джорнимена Джеральда Миршарта, который уже на пресс-конференции выглядел обречённой жертвой. Ещё одним достижением Чимаева стали всего два пропущенных удара в трёх первых в карьере боях.

В очередном успехе Хамзата было уверено и руководство UFC, уже запланировавшее в октябре его поединок на «Бойцовском острове» против экс-претендента на титул в двух дивизионах бразильца Демиана Майи. Время не щадит и его, так как недавно он проиграл нокаутом Бёрнсу, но для Чимаева, в послужном списке которого вообще пока нет бойцов из топ-20, встреча с седьмым номером рейтинга UFC станет серьёзным испытанием. Если он сможет нокаутировать и его, то дорогу к титульному поединку можно считать открытой.