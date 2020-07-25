Бывший соперник Гейтжи стал чемпионом в боях на голых кулаках

https://static.news.ru/photo/36cfbcc4-ce2c-11ea-b39d-fa163e074e61_660.jpg Луис Паломино Фото: instagram.com/luisbaboon

Главная промоутерская компания BKFC, специализирующаяся на боях на голых кулаках, провела первый турнир после начала пандемии в штате Миссисипи. В главном бою вечера ветераны ММА Айзек Валли-Флэгг и Луис Паломино разыграли вакантный чемпионский титул в лёгком весе.

Паломино уже на первой минуте провёл стремительную комбинацию, после которой его соперник оказался на земле, получил два сильных рассечения и не смог продолжить бой. Перуанец, известный благодаря двум зубодробительным поединкам с временным чемпионом UFC Джастином Гейтжи, стал первым чемпионом организации в лёгком весе.

В соглавном бою вечера тяжеловес Диллон Клеклер победил техническим нокаутом в третьем раунде Фрэнка Тейта. Рефери остановил поединок после нескольких нокдаунов.