Быстрее и выше: золото в бассейне выловим и без Ефимовой

В продолжение серии материалов о российских олимпийцах в Токио рассказываем о перспективах в циклических видах спорта, где самые большие надежды связаны с плаванием, а в лёгкой атлетике, гребле и велоспорте мы можем рассчитывать на приятные сюрпризы.

Лёгкая атлетика

Количество лицензий: 10

Главные надежды: Анжелика Сидорова, Мария Ласицкене, Илья Иванюк, Михаил Акименко

Медальный прогноз: 0-2-1

Международная федерация World Athletics ограничила участие россиян в нейтральном статусе на Олимпийских играх 10 спортсменами. Пять лет назад такое право получила лишь живущая в США Дарья Клишина, но побороться за награды она не смогла. По словам главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирины Приваловой, даже одна золотая медаль будет для российских спортсменов успехом. В последние годы на победу претендовать могли только прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегун на 110 м с барьерами Сергей Шубенков и прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

Ирина Привалова Григорий Сысоев/РИА Новости

Последних двоих взяли в состав даже в обход спортивному принципу, так как Ласицкене в этом году мучилась с травмой, а Шубенков — с временным отстранением по допинговым обвинениям. Но если Мария постепенно набирает форму через старты, то Сергею будет очень сложно соперничать с новым поколением барьерных спринтеров в весьма конкурентной дисциплине. Также на медали смогут претендовать прыгуны в высоту Илья Иванюк и Михаил Акименко, показывающие стабильные результаты на протяжении последних трёх сезонов.

Плавание

Количество лицензий: 35

Главные надежды: Климент Колесников, Антон Чупков, Евгений Рылов, Мартин Малютин, Юлия Ефимова

Медальный прогноз: 3-4-3

В российском плавании сейчас самый звёздный состав команды с начала 90-х, особенно если речь идёт о мужчинах. Антон Чупков и Евгений Рылов уже не первый год мировые лидеры на длинных дистанциях в брассе и на спине, а Климент Колесников, конечно, ещё не Майкл Фелпс, но уже самый универсальный российский пловец в истории, которому по силам собрать внушительную россыпь наград, если грамотно спланировать подготовку и сосредоточиться на самых перспективных стартах. Старые допинговые грехи Вероники Андрусенко и Александра Кудашева при этом на состояние команды никак не повлияют.

Вполне способны побороться за медали и Мартин Малютин на дистанциях 200 и 400 метров, Андрей Минаков на 100 метров баттерфляем и Юлия Ефимова на аналогичной дистанции брассом, если сумеет вернуть себе форму двухлетней давности. Конечно, её шансы были бы гораздо выше на дистанции вдвое длиннее, но там она не отобралась в состав команды, провалив чемпионат России, а тренерский штаб отказался менять заранее объявленные критерии отбора. Кроме того, россияне по традиции входят в число главных соискателей наград во всех трёх мужских эстафетах и в смешанной комбинированной.

Юлия Ефимова Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гребля на байдарках и каноэ и гребной слалом

Количество лицензий: 9 из 16

Главные надежды: Олеся Ромасенко, Максим Спесивцев, Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь

Медальный прогноз: 0-1-1

Изменение олимпийской программы в гребле сильно повлияло на шансы российских спортсменов. В частности, действующие чемпионы мира и олимпийские чемпионы в байдарке-двойке на дистанции 200 метров с её исключением из программы вообще не поедут на Олимпиаду. Зато в новой дисциплине женском каноэ Олеся Ромасенко и Ирина Андреева будут одними из фаворитов и в Токио. Мужчины-каноисты Мелантьев и Чеботарь отобрались только в двойке.

Олеся Ромасенко Владимир Астапкович/РИА Новости

В байдарке-одиночке хороший результат может показать Максим Спесивцев, который выступит на дистанции 1000 метров и в четвёрке. В гребном слаломе Россию представляли лишь байдарочники Павел Эйгель и Алсу Миназова.

Велоспорт

Количество лицензий: 18 из 30

Главные надежды: Анастасия Войнова, Дарья Шмелёва, Наталья Афремова

Медальный прогноз: 0-1-1

Последствием многолетней деградации российского шоссейного велоспорта стал антирекорд по числу участников — 3 гонщика у мужчин в групповой гонке и один в «разделке» и одинокая Тамара Дронова в групповой гонке у женщин. У мужчин выступят объективно сильнейшие на сегодня профессионалы Александр Власов, Ильнур Закарин и Павел Сиваков, но и шансы на успех крайне невелики.

Анастасия Войнова Сергей Бобылев/ТАСС

На треке мужчины выступят лишь в спринтерских дисциплинах (одиночный и командный спринт и кейрин), где команду представят Денис Дмитриев, Иван Гладышев и Павел Якушевский, однако ветеран Дмитриев уже не так хорош, как пять лет назад, когда выиграл бронзу в Рио. Неразлучный тандем Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва остаётся единственной медальной надеждой на треке, как в личных, так и в командных соревнованиях. В омниуме и мэдисоне российские девушки также будут представлены, но без больших шансов на успех.

Лидеры российского маунтинбайка Антон Синцов и Виктория Кирсанова квалифицировались на Олимпиаду, но их также нет в числе фаворитов. На подъёме находится лишь самый молодой из видов велоспорта ВМХ, где Россия получила почти полное представительство, а Ярослава Бондаренко три года назад стала первой в истории призёркой чемпионата Европы, а сейчас на столь же высокий уровень вышла и Наталья Афремова.

Современное пятиборье

Количество лицензий: 3 из 4

Главные надежды: Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова

Медальный прогноз: 0-0-1

Российские мужчины выиграли четыре из пяти последних Олимпиад, но в Токио вряд ли смогут на что-то серьёзное претендовать. Александр Лифанов в хорошей для себя форме может побороться за место в тройке, как и на чемпионате мира этого года, а действующий олимпийский призёр Александр Лесун пару лет назад выпал из элиты пятиборья, так и не справившись с травмами. Гульназ Губайдуллина в 2017 году стала чемпионкой мира и входит в тройку пятёрку сильнейших в мировом рейтинге. Хотя в этом году на чемпионатах мира и Европы она завоёвывала медали только в командных соревнованиях, в Токио сможет претендовать на бронзу. Чуть скромнее шансы победителя и призёра этапов Кубка мира Ульяны Баташовой, также представляющей Башкортостан.

Академическая гребля

Количество лицензий: 7 из 14

Главные надежды: Анна Пракатень, Мария Боталова и Анастасия Лебедева

Медальный прогноз: 0-0-1

За счёт хорошего выступления на заключительной квалификационной регате россияне выступят в половине из представленных дисциплин. Не обошлось и без скандала перед началом соревнований. Никита Моргачёв и Павел Сорин меньше чем за месяц до Олимпиады сдали положительный тест на мельдоний, препарат, который не входит в пищевые добавки, а в чистом виде о его запрете слышали, наверное, даже тибетские монахи-отшельники. На замену нарушителям в парную четвёрку вызваны Никита Еськин и Александр Матвеев.

Анна Пракатень URS FLUEELER/EPA/ТАСС

Главной претенденткой на медали является одиночница белорусского происхождения Анна Пракатень, которая накануне Олимпийских игр стала чемпионкой Европы в Италии, победив с большим перевесом, однако там не выступали ряд её главных конкуренток. Затем Анна выиграла люцернскую регату. В двойке лёгкого веса Анастасия Лебедева и Мария Боталова способны пробиться в финал.

Триатлон

Количество лицензий: 4 из 4

Главные надежды: Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова, Александра Разаренова

Медальный прогноз: 0-0-0

Пока дочь министра обороны Ксения Шойгу только собралась развивать этот вид спорта, возглавив его федерацию, дела в российском триатлоне идут не очень. У мужчин страшная проблема с развитием молодёжи, а потому опытнейший Дмитрий Полянский едет уже на свою четвёртую Олимпиаду вместе со своим братом Игорем. У женщин Анастасия Горбунова и Александра Разорёнова тоже давно в лидерах, а пределом их мечтаний в Токио станет попадание в первую десятку. Также российская команда примет участие в первой в истории олимпийского триатлона смешанной эстафете.