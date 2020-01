Кёртис Блейдс неожиданно нокаутировал Жуниора дос Сантуса и потребовал боя за титул UFC, Кристиана Жустину блестяще дебютировала в Bellator, с ходу отобрав титул у Джулии Бадд, а Даррион Колдуэлл остановил в четвертьфинале Гран-при венгерского мастера ударов коленом Адама Борича. NEWS.ru подводит главные итоги бойцовского уик-энда.

Как борец боксёра нокаутировал

Алексей Олейник в недавнем интервью NEWS.ru назвал борцов вымирающим видом в тяжёлом дивизионе UFC. Самым ярким представителем стиля граунд-энд-паунд остаётся темнокожий американец Кёртис Блейдс, за счёт потрясающей природной мощи уничтоживший и двух россиян Алексея Олейника и Шамиля Абдурахимова. В бою с некогда лучшим ударником тяжёлого веса UFC Жуниором дос Сантосом он также считался фаворитом. Лучшие годы потрёпанного в десятке кровавых битв Цыгана всё-таки позади, но мало кто ожидал, что он будет деклассирован на своей сильной стороне.

Начало поединка не предвещало сюрпризов. Бразилец легко уходил от наскоков соперника, был лёгок на ногах и умело защищался от постоянных попыток перевести бой в партер. Удивила только пассивность в атаке дос Сантоса, который почти ничего не выбрасывал в ответ. Постепенно Блейдс приноровился к своему сопернику и стал использовать превосходство в длине рук. Его корявые, размашистые, но весьма мощные удары всё чаще доходили до цели, и в конце первого раунда экс-чемпион UFC оказался потрясён. Блейдс развил успех в стойке во второй пятиминутке, когда жёстко добил потрясённого соперника коленями в голову и последовавшей следом серией ударов с обеих рук.

Американец действительно провёл свой лучший бой в стойке и зарекомендовал себя уже весьма разносторонним бойцом. Однако если требование дать ему титульный бой немедленно будет удовлетворено, то это станет явным неуважением к Франсису Нганну, который его бил дважды, причём второй раз за считанные секунды. Именно француз и является первым в очереди на свидание с победителем трилогии между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье. Блейдсу же подошёл бы поединок с кем-то из других топовых тяжеловесов, например, с россиянином Александром Волковым.

Third-ranked Curtis "Razor" Blaydes (13-2, 1 NC) reasserts his heavyweight standing, scrambling former champ Junior dos Santos' synapses in round two! The Elevation rep rides three straight wins and is 8-1 (1 NC) in his last 10. All 10 of his finishes are knockouts. #UFCRaleigh pic.twitter.com/kH8CSYkoOd — Kyle Johnson (@VonPreux) January 26, 2020

Станет ли Колдуэлл грозой проспектов?

Bellator был бы беспросветной второй лигой и жалкой копией UFC, если бы Скотт Кокер не вернулся к формату Гран-при. После турниров-восьмёрок в тяжёлом и полусреднем весе он начал грандиозный турнир с участием 16 полулегковесов, среди которых есть как таланты с большими перспективами, так и экс-чемпионы и уважаемые ветераны. Даже действующий чемпион пояса Патрисиу Фрейре начал турнир наравне со всеми с той лишь разницей, что имеет право выбора соперника и удобного срока для своего боя. Он в итоге и взял в четвертьфинале самого слабого на бумаге португальца Педру Карвалью.

В первом четвертьфинале перспективный потомственный боец (его отец выступал в UFC) Эй-Джей Макки деклассировал крепкого середняка Дерека Кампоса. Его соперник определялся на первом турнире компании в 2020 году. Венгерский феномен Адам Борич, чью фамилию российские комментаторы, наверное, не научатся произносить никогда, сделал себе имя на европейских турнирах Bellator, а о его колене пошли слухи, как об убийственном орудии. Впрочем, первый же соперник топ-класса играючи обезоружил венгра. Даррион Колдуэлл использовал свои борцовские навыки для перевода в партер, где не привыкший к возне ударник легко отдал спину и сдался.

Теперь Колдуэлл может заслужить звание грозы проспектов. Он уже сорвал бой мечты между двумя молодыми талантами Макки и Боричем, а сейчас может запросто забороть и второго распиаренного нокаутёра. Во второй половине сетки чемпион Фрейре, более известный как Питбуль неизбежно даст реванш кому-то из крепких ветеранов Эммануэлю Санчесу или Даниэлю Вайхелю, но скорее всего не испытает проблем с выходом в финал, который запланирован на конец года.

Former bantamweight kingpin Darrion Caldwell (15-3) is through to the FW Grand Prix semis, sitting down and strangling Ádám Borics in round one to hand the Hungarian hussar his first loss. The erstwhile NCAA wrestling champ is 9-0 at 145 pounds. #Bellator238 pic.twitter.com/HYcOCbsN5k — Kyle Johnson (@VonPreux) January 26, 2020

Как Уайт украл у фанатов женских боёв реванш мечты

В самой тяжёлой из общепринятых женских весовых категорий до 66 кг есть два бойца экстра-класса: чемпионка UFC Аманда Нуньес и нокаутированная ей бывшая обладательница титула Кристиана Жустину по прозвищу Киборг. Несмотря на разгромный исход первого боя реванша между двумя бразильянками, претендующими по праву на титул лучшей женщины-бойца в истории, ждали фанаты по всему миру, и провести его было бы логично. Тот же пример Кормье и Миочича показал, что в повторном бою достойных друг друга оппонентов исход может быть иным. Однако Дэна Уайт решил по-своему, освободив «Киборгшу» от контракта. В итоге и Нуньес сейчас не с кем драться и её соотечественница вынуждена отправиться в Bellator, где также есть дефицит оппозиции.

Однако бой с многолетней доминирующей чемпионкой в промоушене Скотта Кокера Джулией Бадд для Жустину считался конкурентным. Канадка не уступает сопернице в физической мощи, хорошо борется и умеет работать в клинче. Именно на ближней дистанции она и пыталась навязать свой ход боя и вплоть до концовки первого раунда, это отчасти удавалось. Вести ровный поединок против «Киборгши» — уже великое достижение для любой из женщин и, думаю, львиной доли мужчин.

Перелом произошёл в конце первого раунда. Кристиана жестко попала с правой, сбив соперницу с ног и бросилась добивать, пока не прозвучал гонг. После этого Бадд уже не была прежней, как бы ни пытались заводить её угловые — два крепких чёрных парня. Киборг превосходила соперницу в классе ударной техники, в мощи и тактической выучке. Не обладая мощным разовым ударом, она брала тоннажем, разбивая чемпионке лицо и отбивая ноги. В конце концов в четвёртом раунде Бадд обречённо рухнула на канвас, а чемпионка примерила четвёртый пояс в карьере после титулов в Strikeforce, Invicta и UFC. Но с кем ей драться теперь, ведь PFL тоже не отпустит просто так Кейлу Харрисон.