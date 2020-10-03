Бразилец Жубилеу нокаутировал Дудаева ударом в печень и сохранил титул АСА

https://static.news.ru/photo/68809e5c-066f-11eb-945c-fa163e074e61_660.jpg Абдул-Рахман Дудаев и Даниэль Жубилеу Фото: aca-mma.com

В Грозном завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 112. В главном поединке вечера бразилец Даниэль де Алмейда (28-6-1), более известный как Жубилеу, нокаутировал в третьем раунде россиянина Абдул-Рахмана Дудаева (24-6) и отстоял титул ACA в легчайшем весе

Жубилеу активно начал поединок и после жёсткого размена ударами совершил эффектный бросок, но не смог воспользоваться выгодной позицией в партере. В стойке соперники смело шли в обмен ударами, где у Дудаева хорошо проходили атаки с разворота и боксёрские многоударные комбинации. Во втором раунде Дудаев потряс бразильца мощнейшим ударом ногой, бросился на добивание, но едва сам не оказался в нокауте после пропущенного удара навстречу. Жубилеу упустил шанс добить соперника, а удушающий приём не смог довести до конца. Бой продолжился и дальше в бескомпромиссном ключе, а у бразильца была ещё одна попытка провести удушение из-за спины, но внезапный финал настал за полторы минуты до конца третьего раунда, когда Жубилеу нокаутировал соперника ударом коленом в прыжке по печени.

В соглавном бою вечера в среднем весе россиянин Абубакар Вагаев победил единогласным решением судей швейцарца Ясубея Эномото и взял у него реванш за поражение пятилетней давности.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец легчайшего веса Магомед Бибулатов победил нокаутом в первом раунде бразильца Родриго Прайю на турнире ACA 112 в Грозном.