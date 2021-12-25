Брат Нурмагомедова снялся с боя на турнире UFC в Лондоне

Российский боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов, брат экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, не сможет принять участия в поединке с Джеком Шором на турнире UFC Fight Night в Лондоне, запланированном на 19 марта. Об этом сообщает журналист Игорь Лазорин в своём Telegram-канале. Причины отказа спортсмена от выступления не называются.

Отмечается , что на замену Нурмагомедову-младшему может выйти другой российских боец смешанных единоборств, Тимур Валиев.

За свою карьеру Валиев провёл 21 поединок в смешанных единоборствах. На его счету 18 побед (семь — досрочно), два поражения, а ещё один бой был признан несостоявшимся. В последний раз он взял верх над Раони Барселосом. Схватка проходила на турнире UFC Fight Night 190.

Умар Нурмагомедов выиграл все 13 проведённых схваток. В последний раз он бился в январе 2021 года. В своём дебютном поединке в UFC он взял верх над казахстанцем Сергеем Морозовым.

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