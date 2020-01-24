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Призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе Сергей Семёнов, ставший в четвёртый раз чемпионом страны в Новосибирске, рассказал о выводах после неудачного прошлого сезона.

После всех событий прошлого года (провальный чемпионат мира, травма и отсутствие значимых побед) мне хотелось реабилитироваться и показать, на что я способен. Изменения были значительными. Я начал делать больше кардионагрузок, скоростно-силовых тренировок и стал уделять восстановлению не меньше внимания, чем собственно работе на тренировках, — рассказал Семёнов NEWS.ru.

Также борец отметил, что был удивлён, что его соперником в финале стал не главный конкурент последних лет Виталий Щур, а Зураби Гедехаури.

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