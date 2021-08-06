Боксёр Магомедалиева завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио

Россиянка Зенфира Магомедалиева, выступающая в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг, уступила единогласным решением судей в полуфинальном поединке китаянке Ли Цзянь и завоевала бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.

Китаянка сделала акцент на контратаки и старалась работать с дистанции, проваливая россиянку, а Магомедалиева в первом раунде выглядела слишком зажатой и медленной, а потому Цзянь закономерно повела в счёте на всех пяти картах.

Второй раунд Зенфира начала активнее и стала бросаться на соперницу, но китаянка справлялась с её слабо подготовленными атаками. В середине второго раунда китаянка получила предупреждение и потеряла балл за постоянные задержки соперницы. Это вдохновило Магомедалиеву, которая ударно отработала концовку, но при этом судья и с неё снял балл за то же нарушение. В итоге китаянка чисто выиграла оба раунда.

В концовке Магомедалиевой оставалось рассчитывать только на нокаут или нокдаун. Временами ей удавались неплохие контратаки, но преимущество китаянки в технике и движении сохранялось и до конца боя, по итогам которого все пятеро судей отдали победу Ли Цзянь.

В финале соперницей Ли Цзянь станет британка Лорен Прайс. Нучка Фонтейн из Нидерландов так же, как и Магомедалиева, стала обладательницей бронзовой награды.

Как сообщалось ранее, российский боксёр, выступающий в весе до 57 кг, Альберт Батыргазиев одержал победу по очкам в финале олимпийского турнира над американцем Дьюком Рэганом.