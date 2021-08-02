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Боксёр Батыргазиев вышел в финал Олимпиады в полулёгком весе

12:44, 03 августа 2021
Боксёр Батыргазиев вышел в финал Олимпиады в полулёгком весе Альберт Батыргазиев Фото: alba_boxing/instagram.com
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Российский боксёр Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержал победу раздельным решением судей со счётом 3:2 над кубинцем Альваро Лазаром.

Для Батыргазиева это вторая подряд волевая победа над серьёзным соперником. В первом раунде атаки кубинца были более точны и большинство судей отдали ему победу, но с середины второй трёхминутки инициативу перехватил российский боксёр. В итоге решающим стал третий раунд, который прошёл в обоюдно остром боксе на встречных курсах, где победу в итоге одержал российский боксёр, которому отдали предпочтение трое из судей.

Примечательно, что Батыргазиев взял реванш за поражение в четвертьфинале чемпионата мира — 2019.

Соперником Батыргазиева в финале станет американец Дьюк Рэган, победивший со счётом 4:1 Самуэля Такьи из Ганы.

Как сообщалось ранее, российский боксёр Муслим Гаджимагомедов, вышедший в финал олимпийского турнира в весовой категории до 91 кг, потребовал отстранить одного из боковых рефери, судивших его поединок с новозеландцем Дэвидом Ньикой.

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