Боксёр Батыргазиев вышел в финал Олимпиады в полулёгком весе

Российский боксёр Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержал победу раздельным решением судей со счётом 3:2 над кубинцем Альваро Лазаром.

Для Батыргазиева это вторая подряд волевая победа над серьёзным соперником. В первом раунде атаки кубинца были более точны и большинство судей отдали ему победу, но с середины второй трёхминутки инициативу перехватил российский боксёр. В итоге решающим стал третий раунд, который прошёл в обоюдно остром боксе на встречных курсах, где победу в итоге одержал российский боксёр, которому отдали предпочтение трое из судей.

Примечательно, что Батыргазиев взял реванш за поражение в четвертьфинале чемпионата мира — 2019.

Соперником Батыргазиева в финале станет американец Дьюк Рэган, победивший со счётом 4:1 Самуэля Такьи из Ганы.

Как сообщалось ранее, российский боксёр Муслим Гаджимагомедов, вышедший в финал олимпийского турнира в весовой категории до 91 кг, потребовал отстранить одного из боковых рефери, судивших его поединок с новозеландцем Дэвидом Ньикой.