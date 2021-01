Бойцы UFC почтили память Диего Марадоны

Так, 34-летний аргентинец вышел на битву взглядов со свёрнутым плакатом. Цзинлян помог его развернуть. Оба спортсмена растянули плакат с фотографией Марадоны и подписью «Навсегда».

. @SPonzinibbioMMA and @UFCJingliang honored the late Diego Maradona during their pre-fight faceoff. #UFCFightIsland7 | More: https://t.co/LOiMnTmKXP pic.twitter.com/9WODduSAUz