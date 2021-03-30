Бойцовский менеджер выступил против запретов концертов Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/560d6450-9178-11eb-86d8-96000091f725_660.jpg Моргенштерн Фото: vk.com/morgenshtern

Известный менеджер бойцов ММА Саят Абдрахманов, чьим клиентом является экс-чемпион UFC Пётр Ян, оценил желание многих представителей ММА-индустрии, включая Хабиба Нурмагомедова, Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова, добиваться запретов на концерты рэпера Моргенштерна.

Я думаю, что спрос рождает предложение и запретом ничего не добьёшься. Не могу сказать что-то конкретное про этого рэпера, потому что незнаком с его творчеством, но не думаю, что запрет будет хорошим ответом на какие-то недовольства со стороны населения. Запретный плод как раз сладок, и это только повысит популярность артиста, — рассказал Абдрахманов NEWS.ru.

Также менеджер отметил, что действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджемейн Стерлинг и его команда пытаются любыми способами избежать реванша с Петром Яном. Первый поединок соперника завершился поражением россиянина из-за дисквалификации за запрещённый удар.

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