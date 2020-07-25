Боец UFC Вердум предложил реванш Фёдору Емельяненко

https://static.news.ru/photo/277b452c-cf58-11ea-af03-fa163e074e61_660.jpg Фабрисиу Вердум Фото: Geraldo Bubniak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум заявил о желании дать реванш россиянину Фёдору Емельяненко. Бразилец отметил, что хочет встретиться с ним в октагоне.

Хочу провести бой с Фёдором. Очень его уважаю и хочу дать ему возможность провести бой со мной. Это история, и через 10 лет после первой встречи все хотят увидеть повторную схватку, — цитирует Championat.com Вердума.

Он добавил, что считает Емельяненко «лучшим бойцом». Правда, где может состояться этот турнир, Вердум пока не знает.

Вердум и Емельяненко впервые встретились в 2010 году на турнире Strikeforce, бразильский боец одержал тогда победу удушающим приёмом в первом раунде.

Как писал NEWS.ru, 24 июля в Сочи завершился турнир АСА 107, главным событием которого стал резонансный бой в тяжёлом весе между Александром Емельяненко (28–8–1) и Магомедом Исмаиловым (16–2–1). Уступающий сопернику в весе 22 кг Исмаилов одержал уверенную победу. После поединка у бойца «Ахмата» диагностировали перелом носа. Теперь в активе Исмаилова 16 побед, 2 поражения и 1 ничья. Не исключено, что спортсмены проведут матч-реванш.