Боец UFC устроил дебош в ресторане и нокаутировал старика

https://static.news.ru/photo/7bd67cda-c1bc-11ea-8ef0-fa163e074e61_660.jpg Майк Перри Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боец Ultimate Fighting Championship Майк Перри во время скандала в ресторане с сотрудниками заведения применил силу по отношению к подруге своей девушки, сотруднику ресторана и пожилому посетителю.

В ходе разборок боец вёл себя неадекватно, громко кричал и призывал вызвать полицию. Пожилой мужчина пытался утихомирить дебошира, он проигнорировал его предупреждение, после чего был нокаутирован одним ударом. Произошедшее попало на видео, но боец отказался его комментировать.

Mike Perry in a bar fight last night over someone âtouching himâ.



This is pretty disgusting behaviour from a UFC calibre fighter. Acting like a complete child. pic.twitter.com/ZAuxZTtXtW — MMA Eejit (@MMAEejit) July 8, 2020

На июньском турнире UFC Перри победил по очкам Микки Голла, при этом его секундантом была девушка, которая также присутствовала в ресторане.

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