Боец UFC устроил дебош в ресторане и нокаутировал старика

https://static.news.ru/photo/7bd67cda-c1bc-11ea-8ef0-fa163e074e61_660.jpgМайк ПерриФото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Боец Ultimate Fighting Championship Майк Перри во время скандала в ресторане с сотрудниками заведения применил силу по отношению к подруге своей девушки, сотруднику ресторана и пожилому посетителю.
В ходе разборок боец вёл себя неадекватно, громко кричал и призывал вызвать полицию. Пожилой мужчина пытался утихомирить дебошира, он проигнорировал его предупреждение, после чего был нокаутирован одним ударом. Произошедшее попало на видео, но боец отказался его комментировать.
Mike Perry in a bar fight last night over someone âtouching himâ.