Единоборства

Боец UFC устроил дебош в ресторане и нокаутировал старика

11:03, 09 июля 2020
Майк Перри Майк Перри Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боец Ultimate Fighting Championship Майк Перри во время скандала в ресторане с сотрудниками заведения применил силу по отношению к подруге своей девушки, сотруднику ресторана и пожилому посетителю.

В ходе разборок боец вёл себя неадекватно, громко кричал и призывал вызвать полицию. Пожилой мужчина пытался утихомирить дебошира, он проигнорировал его предупреждение, после чего был нокаутирован одним ударом. Произошедшее попало на видео, но боец отказался его комментировать.

На июньском турнире UFC Перри победил по очкам Микки Голла, при этом его секундантом была девушка, которая также присутствовала в ресторане.

Как писал NEWS.ru, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, как смерть отца может отразиться на бойцовской карьере его подопечного.

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