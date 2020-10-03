Боец UFC самостоятельно вправил себе сломанный нос прямо во время поединка

https://static.news.ru/photo/483257de-064d-11eb-a654-fa163e074e61_660.jpg Корт Макги, архивное фото Фото: Derek Leung/Global Look Press

Американский боец смешанного стиля (MMA) Корт Макги во время поединка против своего соотечественника Карлоса Кондита, прошедшего в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сам поправил себе сломанный нос.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на своего корреспондента. По данным издания, бой продлился три раунда, победа была присуждена Кондиту судейским решением.

Общаясь с журналистами на пресс-конференции, он отметил характер соперника — по его словам, Макги поправил свой сломанный нос прямо во время поединка, поведя себя как «настоящий дикарь». Позже сам Макги рассказал, что ощутил перелом во втором раунде.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Хабиб Нурмагомедов провёл онлайн пресс-конференцию в преддверии защиты титула чемпиона UFC в лёгком весе в Абу-Даби. Боец прокомментировал намерение Джастина Гейтжи впервые в карьере пустить ему кровь.