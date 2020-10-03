Боец UFC самостоятельно вправил себе сломанный нос прямо во время поединка

Американский боец смешанного стиля (MMA) Корт Макги во время поединка против своего соотечественника Карлоса Кондита, прошедшего в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сам поправил себе сломанный нос.
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Общаясь с журналистами на пресс-конференции, он отметил характер соперника — по его словам, Макги поправил свой сломанный нос прямо во время поединка, поведя себя как «настоящий дикарь». Позже сам Макги рассказал, что ощутил перелом во втором раунде.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Хабиб Нурмагомедов провёл онлайн пресс-конференцию в преддверии защиты титула чемпиона UFC в лёгком весе в Абу-Даби. Боец прокомментировал намерение Джастина Гейтжи впервые в карьере пустить ему кровь.
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