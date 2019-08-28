Фото: Andy Rowland, via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Эдсон Барбоза верит, что американец Дастин Порье победит российского чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Я могу сказать, что это поединок между лучшими бойцами в мире. Дастин — один из лучших, а Хабиб уже давно всё доказал. У Порье есть всё, чтобы выиграть, — приводит слова Барбозы Instagram UFC Russia.

Барбоза добавил, что поделился своим опытом поединка с россиянином и рассказал Порье, в чём Хабиб силён.

Нурмагомедов будет защищать свой титул с Порье 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Ранее тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес оценил возможность стычек после поединка с американцем Дастином Порье, писал News.ru.

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