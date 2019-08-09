https://static.news.ru/photo/2692f436-ba8a-11e9-a2ed-fa163e074e61_660.jpg Артём Фролов Фото: Артем Фролов/vk.com

Российский боец ММА Артём Фролов поделился мнением о необходимости допинг-контроля на российских турнирах.

Это было бы неплохо для наших бойцов. Также было бы хорошо что-то придумать с весогонкой, но на всё нужны финансы, так как допинг-контроль — это дорогое удовольствие. Проверки весогонки тоже стоят денег, поэтому сложно будет это внедрить сейчас в России. Думаю, что это возможно, но не в ближайшее время, — рассказал Фролов News.ru.

Также боец отметил, что не заметил особого эффекта от употребления допинга у бразильца Бруну Силвы, от которого он потерпел в прошлом году первое поражение в карьере.

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