Боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал арест своего тренера

Российский боец промоушена смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (АСА) Магомед Исмаилов заявил, что арест его тренера Владимира Осии является испытанием для всей команды.
Об этом он написал в своём Instagram. Солнечногорский городской суд Московской области ранее арестовал Осию по подозрению в организации убийства директора подмосковного торгового центра.
Человек легче всего проявляет себя среди тех, кто в нем нуждается, а не среди тех, в ком нуждается он сам! Он себя уже проявил, все остальное — испытание, с которым мы справимся! — написал Исмаилов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что полицейские обнаружили более 1,7 кг кокаина возле дома тренера Владимира Осии. Его подопечным является боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов.
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