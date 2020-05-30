Боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал арест своего тренера

https://static.news.ru/photo/4c5f74f6-a250-11ea-a2fe-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец промоушена смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (АСА) Магомед Исмаилов заявил, что арест его тренера Владимира Осии является испытанием для всей команды.

Об этом он написал в своём Instagram. Солнечногорский городской суд Московской области ранее арестовал Осию по подозрению в организации убийства директора подмосковного торгового центра.

Человек легче всего проявляет себя среди тех, кто в нем нуждается, а не среди тех, в ком нуждается он сам! Он себя уже проявил, все остальное — испытание, с которым мы справимся! — написал Исмаилов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полицейские обнаружили более 1,7 кг кокаина возле дома тренера Владимира Осии. Его подопечным является боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов.