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Единоборства

Боец Лобов сразится за чемпионский титул во Франции

13:33, 07 октября 2020
Артём Лобов Артём Лобов Фото: rushammer/instagram.com

Бывший боец UFC и спарринг-партнёр Конора Макгрегора Артём Лобов 12 декабря в Марселе проведёт первый бой по правилам ММА с 2018 года.

На турнире организации Arena Fight Championship он оспорит титул чемпиона в лёгком весе в поединке с местным бойцом Илем Джируном.

В последние два года Лобов предпочитал выступать на турнирах компании BKFC, специализирующейся на кулачных боях, где одержал резонансную победу над экс-чемпионом мира по боксу Полом Малиньяджи.

Как писал NEWS.ru, боец смешанного стиля Артём Лобов впервые рассказал об отношениях с певицей Зарой, которая пригласила его на съёмки своего романтического клипа в Нью-Йорк.

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