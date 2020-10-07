Боец Лобов сразится за чемпионский титул во Франции

Бывший боец UFC и спарринг-партнёр Конора Макгрегора Артём Лобов 12 декабря в Марселе проведёт первый бой по правилам ММА с 2018 года.
На турнире организации Arena Fight Championship он оспорит титул чемпиона в лёгком весе в поединке с местным бойцом Илем Джируном.
В последние два года Лобов предпочитал выступать на турнирах компании BKFC, специализирующейся на кулачных боях, где одержал резонансную победу над экс-чемпионом мира по боксу Полом Малиньяджи.
Как писал NEWS.ru, боец смешанного стиля Артём Лобов впервые рассказал об отношениях с певицей Зарой, которая пригласила его на съёмки своего романтического клипа в Нью-Йорк.
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