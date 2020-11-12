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Руслан Проводников
Единоборства

Бездарный и травмоопасный: куда пропал самый зрелищный боксёр России

Руслан Проводников много раз мог вернуться, но не захотел
15:10, 12 ноября 2020 17
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

В любом виде спорта есть такие, кто слишком много побед не одержал, но признания фанатов получил больше, чем многие чемпионы. В боксе нет более яркого примера такого человека, чем Руслан Проводников. Возможно, главные бои он проиграл, но как проиграл и как сражался — этого забыть невозможно. Руслан уже четыре с половиной года не выступает, хотя ему всего 36 лет. Куда он пропал, чем занимается, почему до сих пор не вернулся и уже никогда не вернётся — в материале NEWS.ru.

Ради чего?

Проводникова частенько спрашивают о возвращении, были моменты, когда он был к этому близок, но сейчас, кажется, это время окончательно ушло. 11 ноября он сделал пост в Instagram, который расставил все точки над i.

По поводу ваших вопросов о моем возвращении — вы ведь видели, насколько у меня бездарный бокс. Поэтому нужно твердо понимать — ради чего? Мой же бокс, ещё раз скажу, бездарный и травмоопасный, а здоровье — самое главное, что у нас есть. Сегодня я просто наслаждаюсь жизнью и провожу много времени с семьёй, — написал Проводников.

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Это означает обратного пути нет, хотя ещё в апреле 2020 года казалось, что он есть. Тогда Руслан всерьёз задумывался о возвращении, у него было финансово выгодное и со спортивной точки зрения интересное предложение. Вот что он сказал тогда.

Предложение серьёзное, но я уже не планировал возвращаться и у меня особо нет желания выходить. А тут такое предложение поступило. Я, если честно, в раздумьях, нужно ли мне это... Скажем так, это тот соперник, ради которого можно было бы выйти. Просто ради этого боя. Подраться так, как я всегда дрался. Повеселиться, поорать и не важно, кому поднимут руку, — приводит слова Проводникова «Спорт-Экспресс».

Руслан пока так и не назвал человека, с которым ему предлагали боксировать, но скоро мы всё-таки дожмём его и узнаем правду. В любом случае, кто бы там ни был, это не смотивировало его вернуться. А если уж это не смотивировало, то шансов больше нет.

Руслан Проводников и Хосе Луис КастильоРуслан Проводников и Хосе Луис КастильоDmitry Golubovich/Global Look Press

Тем более, что как заявил Проводников на своей странице в Instagram, его бокс — бездарный и травмоопасный. Первое — неправда, второе — истина абсолютная. Руслан рубился до полусмерти, он наносил соперникам жестокий урон, но защитой пренебрегал, ловил удары головой и телом. Два раза за карьеру после поединков он ещё несколько дней ходил в туалет чёрной мочой, так сильно были отбиты почки. Есть ли смысл доводить до этого ещё раз, когда на счету достаточно денег для безбедной жизни, а боксёрская карьера и так была одной из самых ярких?

Людям нужно помогать, а не бить

Сейчас у Проводникова новая жизнь, он — депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа. Граждане его уважают, а чиновники иногда ставят палки в колёса. В апреле Руслан рассказывал, что от равнодушия и бездействия чиновников, которое он видит каждый день, ему порой хочется взять бутылку водки и напиться.

В родном Березовском районе Проводников курирует постройку школы, которая не заканчивается уже несколько лет. Причины списывают на недобросовестного застройщика, но по словам Руслана, реальная проблема заключается в том, что чиновники бюрократическими препонами не дают работать. Проводникову пришлось даже отдать собственную машину застройщику, которому нужно было срочно расплатиться за стройматериалы, а ему за выполненную работу до сих пор государство не выплатило деньги.

Словом, Руслану сейчас не до бокса и дело не только в здоровье. Его образ жизни принципиально изменился и вернуться к старому сейчас не представляется возможным, работу депутатом-то никто не отменял.

Болельщики по Проводникову будут скучать и дальше, но единственный способ увидеть его на ринге — посмотреть старые записи. Бои с Тимоти Брэдли, Крисом Алгиери и Лукасом Матиссе — это классика бокса. Возможно, Руслану в конце и не подняли руку, но какая разница? Он рубился как лев и заслужил уважение фанатов далеко за пределами Берёзовского района.

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