Прошедший во Флориде в условиях пандемии коронавируса первый турнир UFC 249 стал праздником для спортивных фанатов, истосковавшихся по большим шоу. Бои на любой вкус подарили сенсации в виде победы Джастина Гейтжи над Тони Фергюсоном, ухода Генри Сехудо из ММА и боксёрской техники Алексея Олейника. Теперь поединок мечты между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, скорее всего, уже не состоится, но новый претендент на титул Джастин Гейтжи выглядит не менее интересно. NEWS.ru подводит итоги возвращения боёв в октагон.

Проход по минному полю

По сути UFC стала первой крупной организацией, которая решила провести шоу в разгар пандемии. Лояльность властей штата Флорида, обязательное тестирование бойцов и дополнительные меры безопасности позволили оживить индустрию единоборств, но не обошлось без подводных камней. Дэйна Уайт решил действовать методом проб и ошибок, набивая шишки и вызывая критику в свою сторону. С одной стороны, он, словно ледокол, берёт на себя смелость и указывает путь другим, с другой, одна серьёзная ошибка может на долгие месяцы перечеркнуть дальнейшие попытки оживить спорт.

За день до турнира бразильский боец Роналду Соуза и двое его угловых сдали тест на коронавирус, который оказался положительным. Это был тревожный звоночек. Болезнь протекает у них бессимптомно, но в то же время есть многочисленные свидетельства близких контактов того же Соузы с Дэйной Уайтом, Фабрисиу Вердумом и другими людьми. А что если вирус успел распространиться среди них за те три дня, что бразильцы жили в одном отеле вместе со всеми. Тем более риска можно было бы избежать, если бы Жакаре вовремя отстранили, так как он сам признался, что контактировал с заболевшим ранее родственником. Остаётся надеяться, что этот опыт обойдётся без серьёзных последствий, станет хорошим краш-тестом и покажет, что система действительно работает.

Роналду Соуза Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Удав против питона

Бой двух лучших грепплеров тяжёлого веса Алексея Олейника и экс-чемпиона UFC и победителя Фёдора Емельяненко в зените славы Фабрисиу Вердума стал украшением предварительного карда. Если официальное прозвище уроженца Харькова с российским паспортом удав, то бразильца, не менее искусного мастера удушений, можно сравнить с питоном. Последние два года 42-летний Вердум в отличие от своего сверстника не дрался из-за проблем с допинг-контролем. Он и в последних боях показывал, что годы берут своё, а такой долгий простой не мог не оставить следов ржавчины. Бразилец был медлителен, предсказуем и не уверен в себе, в то время как Олейник удивил его боксёрской техникой с первых минут и несколько раз едва не отправил в нокдаун. Именно превосходство в стойке и решило исход в пользу российского бойца, которому всё же пришлось пережить несколько неприятных мгновений в заключительном раунде, когда Вердум был близок к успешному проведению болевых на руку.

Алексей Олейник Alexey Oleynik/twitter.com

Кувалдой в висок

Живущий во Франции камерунец Франсис Нганну — самое яркое явление в тяжёлом весе ММА. Самородок без какой-либо базовой бойцовской подготовки за счёт природной мощи за несколько лет превратился в самого грозного нокаутёра в ММА. Порой кажется, что и профессиональные боксёры не выдержали бы его удара, попади по ним Франсис хорошо в самом начале. Суринамец Жаирзинью Розенстрёйк, наверное, в этот день пожалел, что не стал футболистом, как хотел выбравший ему такое имя отец. Нганну хватило 20 секунд, чтобы «колхозным» левым крюком потушить свет в глазах визави, а пока рефери Дэн Мираглиотта опомнился, камерунец всадил ещё пару увесистых плюх в обездвиженное тело Розенстрёйка. Нганну по всем спортивным канонам теперь обязан снова драться за титул, но чемпион Стипе Миочич, во-первых, сначала должен провести третий бой с Даниэлем Кормье, а во-вторых, попросту не хочет драться в разгар пандемии.

Крус вернулся, а Сехудо ушёл

Вернувшийся в бои после перерыва в 3,5 года экс-чемпион Доминик Крус безуспешно попытался вернуть себе титул в бою с Генри Сехудо. Обладатель двух чемпионских поясов нивелировал отставание в габаритах феноменальной скоростью и работой ног, но концовка боя оказалась смазанной. В конце второго раунда он потряс соперника ударом коленом и ринулся его добивать, но рефери остановил поединок, когда Крус пришёл в себя и начал подниматься, а до конца схватки оставалась всего пара секунд. Именно поэтому Доминик так и не признал себя проигравшим, а Сехудо шокировал зал объявлением о завершении карьеры в 33 года, так и не осуществив свою мечту о трансгендерном поединке с одной из чемпионок среди женщин.

Хабиб что-то знал

В главном бою вечера, где на кону стоял временный титул чемпиона в лёгком весе и статус будущего соперника Хабиба Нурмагомедова, фаворитом считался Тони Фергюсон, однако сам дагестанский чемпион сделал ставку на Джастина Гейтжи, дела которого ведёт менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз. Возможно, Гейтжи знал, что Хабиб снимется с турнира в тот момент, когда он покинул США, отправился в Дагестан и мог спокойно готовиться к бою с будущим соперником. Последний тогда ещё отрабатывал так и не пригодившуюся ему защиту от цумадинской борьбы.

Фергюсон показал потрясающую выносливость, стойкость и даже живучесть, выдержав десятки выброшенных Гейтжи бомб. Мексиканец держался с двумя глубокими ранами на измученном лице воина и с отбитой левой ногой. Уверены, что он и не думал сдаваться и закончил бы поединок на ногах, если бы не акт милосердия Херба Дина, остановившего схватку за полторы минуты до её окончания, когда победа Гейтжи не вызывала сомнений уже ни у кого. Но если говорить об атакующих действиях и мощи, то Фергюсон не дотягивал до своего лучшего образца. Может быть, возраст начинает брать своё, или двойная весогонка дала эффект, или он попросту не смог перестроиться к бою с соперником другого формата в условиях дефицита спарринг-партнёров. Как бы то ни было, но этот поединок мечты фанатам увидеть уже не суждено. Хабиба ждёт Гейтжи, которого он должен брать проверенной в боях с Конором Макгрегором и Дастином Порье тактикой.