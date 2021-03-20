Бетербиев нокаутировал Дайнеса в десятом раунде

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Российский боксёр Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) победил техническим нокаутом в десятом раунде немца Адама Дайнеса (19-3-1, 10 КО) и отстоял титулы чемпиона по версиям WBC и IBF на турнире в Москве.

Уже в первом раунде после двойки Бетербиева Дайнес оказался в лёгком нокдауне, а в дальнейшем отдал инициативу соперника, постоянно прижимаясь к канатам и плотно перекрываясь. В четвёртом раунде и такая тактика его уже не спасала. Бетербиев постоянно зажимал его в угол и бомбардировал жёсткими апперкотами и ударами по корпусу. Односторонний ход боя сохранился и во второй половине, где Дайнес уже почти перестал отвечать опасными ударами, но при этом выдерживал все атаки Бетербиева.

Развязка наступила в десятом раунде, когда после точного попадания Бетербиева Дайнес оказался на полу, после чего уже не смог продолжить поединок.

Как сообщал NEWS.ru, непобеждённый российский средневес Павел Силягин (7-0, 4 КО) победил единогласным решением судей узбека Азизбека Абдугофурова (13-1, 5 КО) в соглавном бою вечера бокса в Москве и завоевал титул чемпиона WBC Silver.