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Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил титулы WBC и IBF

07:58, 18 декабря 2021
Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил титулы WBC и IBF Артур Бетербиев Фото: Graham Hughes/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российский боксёр Артур Бетербиев одержал победу нокаутом над американцем Маркусом Брауном и защитил титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC и IBF. Поединок прошёл в рамках боксёрского вечера в Монреале и продлился девять раундов.

В четвёртом раунде боксёры столкнулись головами, вследствие чего у обоих образовались рассечение. При этом у Бетербиева оно было более глубоким и в перспективе грозило спровоцировать остановку боя. Артур стал форсировать ход поединка и в седьмом раунде отправил визави в нокдаун. А в девятом завершил схватку нокаутом.

Бетербиев одержал 17-ю победу в карьере (все — досрочно). Браун потерпел второе поражение (24-2)

Ранее Бетербиев рассказал о своём отношении к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и отметил, что для многих спортсменов он является старшим братом.

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