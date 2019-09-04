https://static.news.ru/photo/591da538-cf46-11e9-af39-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В торговые центры Дубая и Абу-Даби поступили в продажу белые папахи в преддверии боя Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье. Цена на них варьируется от 270 до 400 дирхамов ОАЭ (от $75 до $110).

Этот головной убор является традиционным для кавказских народов. Нурмагомедов выходит в папахе на каждый свой поединок.

Папахи были замечены в торговых центрах Yas Mall Abu Dhabi в Абу-Даби и в Dubai Mall, Galleria Mall Jumeirah, Blossom With Love Al Khawaneej Last Exit в Дубае, передаёт издательский дом « Русские Эмираты ».

Ранее News.ru писал о том, что чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби в преддверии боя с американцем Дастином Порье отменил открытую тренировку ради общения с болельщиками.