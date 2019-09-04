В торговые центры Дубая и Абу-Даби поступили в продажу белые папахи в преддверии боя Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье. Цена на них варьируется от 270 до 400 дирхамов ОАЭ (от $75 до $110).
Этот головной убор является традиционным для кавказских народов. Нурмагомедов выходит в папахе на каждый свой поединок.
Папахи были замечены в торговых центрах Yas Mall Abu Dhabi в Абу-Даби и в Dubai Mall, Galleria Mall Jumeirah, Blossom With Love Al Khawaneej Last Exit в Дубае, передаёт издательский дом «
Ранее News.ru писал о том, что чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби в преддверии боя с американцем Дастином Порье отменил открытую тренировку ради общения с болельщиками.