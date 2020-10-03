Белорусский боксёр Баранчик проиграл нокаутом титульный бой Сепеде

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Боксёр из Белоруссии Иван Баранчик (20-2, 13 КО) не смог стать чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе. В поединке в Лас-Вегасе против американца Хосе Сепеды (32-2, 26 КО) он проиграл нокаутом в пятом раунде.

Ранее Баранчик владел титулом IBF в этой же весовой категории, но уступил его британца Джошу Тэйлору. Нокаут от Сепеды стал первым в карьере белоруса.

Как сообщал NEWS.ru, ирландский боец Джеймс Галлахер одержал победу в главном бою вечера на турнире Bellator Milan 3, проведя удушающий приём в первом раунде против англичанина Каллума Элленора.