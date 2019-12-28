https://static.news.ru/photo/27fda93e-2a23-11ea-a508-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Емельяненко Фото: KEIZO MORI/AFLO/Global Look Press

Организация Bellator начнёт переговоры о поединке за чемпионский пояс с участием российского бойца Фёдора Емельяненко в случае, если он сам этого захочет. Об этом сообщил президент Bellator Скотт Кокер, которого восхитила недавняя победа российского тяжеловеса над Куинтоном Джексоном.

Мы начнём переговоры, если Фёдор скажет, что хотел бы драться за чемпионский титул Bellator. Но надо понять, хочет ли он этого, — цитирует ТАСС Кокера.

Глава Bellator считает, что Емельяненко в последнем поединке «выглядел невероятно» и его невозможно было остановить. Он сказал, что нужно подождать, пока российский боец восстановится, и тогда уже обсуждать следующий бой.

Но вот чего я точно хотел бы, чтобы Фёдор поставил хорошую точку в карьере боем в Москве, — подчеркнул Кокер.

У 43-летнего Емельяненко осталось ещё два боя, после чего он завершит карьеру. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений.

Как писал NEWS.ru, легендарный российский боец ММА Фёдор Емельяненко победил техническим нокаутом в первом раунде американца Куинтона Джексона в главном бою вечера на турнире Bellator в Японии. Этот бой стал последним для россиянина в Стране восходящего солнца, но впереди продолжение прощального тура в США и России.